Sport, Ceará e Fortaleza pedem à CBF reconhecimento do Norte-Nordeste como título brasileiro

Sport, Ceará e Fortaleza, em ação junto às federações Pernambucana e Cearense, protocolaram um pedido formal junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para que os títulos dos Torneios Norte-Nordeste de 1968, 1969 e 1970 sejam reconhecidos como Campeonatos Brasileiros.

Os clubes argumentam que, á época, o Torneio Norte-Nordeste foi considerado erroneamente como uma competição regionalizada, quando na realidade integrava o projeto de nacionalização do futebol brasileiro promovido pela Confederação Brasileira de Desportos (CBD), entidade anterior à CBF.

O requerimento argumenta que o pleito não busca "criar privilégios", mas sim "corrigir uma injustiça esportiva" e justifica que o pleito é baseado no mesmo princípio que levou a CBF, em 2010, a reconhecer a Taça Brasil e o Torneio Roberto Gomes Pedrosa como equivalentes ao Campeonato Brasileiro.

Os três clubes e as duas federações se debruçam desde o segundo semestre de 2023 no levantamento de informações históricas e jurídicas para consolidar a pauta enviada à CBF. O Torneio Norte-Nordeste foi realizado em três edições: o Sport foi campeão em 1968, o Ceará em 1969 e o Fortaleza em 1970.

Mauro Carmélio, presidente da Federação Cearense de Futebol, demonstrou confiança de que o pleito seja apreciado. "Fizemos o pedido oficial hoje e agora iremos trabalhar internamente para ter esse reconhecimento. Os argumentos são legítimos e históricos. Embasado em documentos, declarações e fotos. O trabalho foi feito pela Federação Cearense, Ceará e Fortaleza através de várias reuniões para unidos trazer o reconhecimento desses títulos e fortalecer mais ainda o futebol cearense no cenário nacional."