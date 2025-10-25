Tiago Splitter estreia com vitória como técnico do Portland Trail Blazers

Primeiro brasileiro a comandar uma equipe da NBA, Tiago Splitter estreou como treinador na liga de basquete americana com uma imponente vitória de sua equipe, o Portland Trail Blazers, por 139 a 119 sobre o forte Golden State Warriors, de Stephen Curry, Jimmy Butler e Draymond Green e do brasileiro Gui Santos, na noite de sexta-feira (24), no Oregon.
Campeão da NBA como jogador do San Antonio Spurs, Splitter assumiu o cargo após o técnico Chauncey Billups ter sido detido pelo FBI na manhã de quinta-feira e levado a um tribunal federal no mesmo dia, sendo afastado das funções na franquia. Antes da partida, o catarinense de 40 anos afirmou a repórteres que sua missão era manter o time focado no basquete.
Com 26 pontos e seis assistências de Deni Avdija, 22 de Jerami Grant e um "double-double" de Jrue Holiday — 12 pontos e 11 assistências —, o conjunto de Portland foi melhor e venceu sua primeira partida na atual temporada.
O confronto foi marcado por um equilibrado duelo na linha dos três pontos, com 47% de aproveitamento dos anfitriões a 42% da equipe de Curry, que anotou 35 pontos, e de Jimmy Butler (14). No garrafão, porém, o Trail Blazers foi dominante: 66 a 30, o que fez a diferença no placar final.
Antes da estreia como treinador principal na NBA, Splitter foi bicampeão francês no comando do Paris Basketball e atuou como assistente técnico no Brooklyn Nets e no Houston Rockets.
Doncic marca 49 pontos e Lakers vencem a primeira
O esloveno Luka Doncic marcou 49 pontos e se tornou o quarto jogador na história da NBA a começar uma temporada com atuações consecutivas acima de 40 pontos, liderando o Los Angeles Lakers na vitória por 128 a 110 sobre o Minnesota Timberwolves, na noite de sexta-feira, marca apenas atingida por Michael Jordan, Wilt Chamberlain e Anthony Davis.
O ala-armador esloveno havia anotado 43 pontos na derrota para o Golden State Warriors, na estreia, sua maior pontuação na franquia desde que foi contratado, além de contribuir com 11 rebotes e oito assistências.
Anthony Edwards marcou 31 pontos e Julius Randle fez 26 pelo conjunto de Minnesota, que não conseguiu frear o ataque dos Lakers em uma revanche da primeira série de playoffs da temporada passada, vencida em cinco jogos pelos Timberwolves.
Além da atuação de gala de Doncic, Austin Reaves contribuiu com um "double-double" (25 pontos, 11 assistências e sete rebotes), enquanto Rui Hachimura marcou 23 pontos. Lesionado, LeBron James assistiu o triunfo dos Lakers do banco, ao lado do filho mais novo, Bryce, e acompanhou a estreia na temporada de outro filho, Bronny James, que atuou nos últimos três minutos da partida.
Resultados dos jogos da sexta-feira na NBA
- Toronto Raptors 116 x 122 Milwaukee Bucks
- Orlando Magic 107 x 111 Atlanta Hawks
- Brooklyn Nets 124 x 131 Cleveland Cavaliers
- New York Knicks 105 x 95 Boston Celtics
- Memphis Grizzlies 114 x 146 Miami Heat
- New Orleans Pelicans 116 x 120 San Antonio Spurs
- Houston Rockets 111 x 115 Detroit Pistons
- Dallas Mavericks 107 x 117 Washington Wizards
- Sacramento Kings 105 x 104 Utah Jazz
- Los Angeles Lakers 128 x 110 Minnesota Timberwolves
- Portland Trail Blazers 139 x 119 Golden State Warriors
- Los Angeles Clippers 129 x 102 Phoenix Suns
Jogos deste sábado na NBA
- Orlando Magic x Chicago Bulls
- Philadelphia 76ers x Charlotte Hornets
- Atlanta Hawks x Oklahoma City Thunder
- Memphis Grizzlies x Indiana Pacers
- Denver Nuggets x Phoenix Suns