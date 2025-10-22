Sorteio define mandos de campo das semifinais Copa do Brasil

Os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil foram sorteados nesta quarta-feira, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. Na ida, o Cruzeiro enfrenta o Corinthians em casa, enquanto o Vasco encara o Fluminense sobre seu domínio. Com isso, alvinegros e tricolores recebem o jogo de volta em casa.

Além disso, o sorteio também definiu que o vencedor de Cruzeiro x Corinthians será o mandante no jogo ida da final. Já o ganhador de Vasco e Fluminense recebe a partida de volta da decisão.

O sorteio contou com a participação dos técnicos e capitães das quatro equipes das semifinais: pelo lado do Vasco, Fernando Diniz e Pablo Vegetti foram os representantes; Luis Zubeldía e Thiago Silva marcaram presença pelo Fluminense; Dorival Júnior e Maycon representaram o Corinthians; e Leonardo Jardim e Lucas Silva marcaram presença pelo lado do Cruzeiro.

De acordo com a CBF, os jogos da semifinal, de ida e volta, serão disputados nos dias 10 e 14 de dezembro. Por outro lado, os duelos válidos pela final da Copa do Brasil estão previstos para os dias 17 e 21 do mesmo mês.

Todos os semifinalistas já foram campeões da competição. O Cruzeiro, com seis títulos, é o maior campeão da Copa do Brasil, enquanto o Corinthians já levantou a taça três vezes. Já Fluminense e Vasco conquistaram um título cada um.

JOGO DE IDA DAS SEMIFINAIS

* Cruzeiro x Corinthians

* Vasco x Fluminense

JOGO DE VOLTA DAS SEMIFINAIS

* Corinthians x Cruzeiro

* Fluminense x Vasco

JOGO DE IDA DA FINAL

* Vencedor de Cruzeiro x Corinthians será o mandante

JOGO DE VOLTA DA FINAL