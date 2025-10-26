Sinner supera Zverev e é bicampeão do ATP 500 de Viena

Sinner repetiu conquista de 2023. TOBIAS STEINMAURER / AFP

O tenista italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo, conquistou o ATP 500 de Viena neste domingo (26). Ele bateu na grande final (pela segunda vez nesta temporada) o alemão Alexander Zverev, terceiro do ranking.

Sinner fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 7/5, após duas horas e 28 minutos. Além de levar o segundo título no torneio, repetindo a conquista de 2023, ele igualou a série histórica contra o alemão, com quatro vitórias para cada.

Carrasco de Zverev na final do Aberto da Austrália em janeiro, o italiano de 24 anos levantou seu quarto troféu na temporada.

Já são 21 vitórias consecutivas para Sinner em quadra coberta, antes da disputa do Masters 1000 de Paris, nas mesmas condições.

Como foi o jogo

Para conquistar o 22º título da carreira, Sinner teve que correr atrás do prejuízo depois de Zverev vencer o primeiro set graças a uma única quebra de serviço.

O italiano reagiu na segunda parcial abrindo 3-0 antes de empatar e forçar o terceiro set.

No set decisivo, Zverev salvou dois break points no quinto game, mas Sinner manteve a pressão e conseguiu quebrar o saque do alemão para fazer 6-5 e sacar para a vitória na sequência.

— É uma sensação incrível. Foi um começo muito difícil para mim nesta final. Perdi o saque, tive algumas chances no primeiro set, mas não consegui aproveitá-las. Ele (Zverev) estava sacando muito bem, mas eu apenas tentei me manter mentalmente e jogar meu melhor tênis quando chegou a hora — afirmou após a partida.