Sinner supera Djokovic e decidirá Six Kings Slam contra Alcaraz

Sinner é o atual número 2 do mundo. FAYEZ NURELDINE / / AFP

A segunda edição do Six Kings Slam terá a mesma final do torneio exibição do ano passado. Jannik Sinner superou Novak Djokovic por 2 sets a 0 (6/4 e 6/2) em 1h03min de partida e enfrentará Carlos Alcaraz na decisão.

O espanhol, antes, havia superado o norte-americano Taylor Fritz, também por 2 sets a 0.

O torneio não resulta em pontos para o ranking da ATP, mas o atrativo da disputa é a exorbitante premiação — o campeão vai receber US$ 6 milhões (R$ 32 milhões).

O Six Kings Slam é um torneio exibição de tênis que conta com seis dos melhores tenistas do mundo.

Como funciona?

Dos seis tenistas, dois já entram na semifinal (Djokovic e Alcaraz, nesta edição). Os outros quatro duelam pelas duas vagas restantes — Fritz venceu Zverev e Sinner ganhou de Tsitsipas.

Os vencedores das semifinais (Alcaraz x Sinner) duelam pelo troféu, enquanto os perdedores (Fritz x Djokovic) ainda realizam a disputa pelo terceiro lugar.

Os jogos são disputados em melhor de três sets e acontecem em quadra dura indoor.

Como acompanhar