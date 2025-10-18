Sinner leva a melhor sobre o rival Alcaraz e é bicampeão do milionário Six Kings Slam

Alcaraz (E) e Sinner (D) são os principais jogadores do circuito. FAYEZ NURELDINE / AFP

Pelo segundo ano seguido, o título do milionário Six Kings Slam, torneio de exibição que paga o maior prêmio da temporada do tênis, ficou com Jannik Sinner. O italiano ganhou de seu principal rival no circuito, o espanhol Carlos Alcaraz, em sets diretos, parciais de 6/2 e 6/4.

Agora, o italiano tem um retrospecto de seis vitórias e nenhuma derrota na competição realizada em Riad, capital da Arábia Saudita. Com apresentação impecável na decisão deste sábado, embolsou 6 milhões de dólares (R$ 32,6 milhões).

Apesar de ser considerado um evento festivo, a decisão mostrou o quanto Sinner anda incomodado com Alcaraz, de quem perdeu nas decisões de Roland Garros e US Open, sendo, inclusive, ultrapassado pelo oponente no topo do ranking da ATP.

O agora número 2 do mundo foi bastante agressivo na disputa dos pontos, sempre atacante o serviço de Alcaraz. Ainda sacou bem e com potência para não dar oportunidades ao líder do ranking. Com a conquista, reduziu a desvantagem no confronto para 10 a 6. No fim, mostrando que a rivalidade é sadia, saíram abraçados de quadra.

Sinner havia passado pelo grego Stefanos Tsitsipas na estreia e derrubado o sérvio Novak Djokovic (entrou direto na semifinal). Já Alcaraz estreou diante de Taylor Fritz, que bateu Alexander Zverev e se garantiu na decisão.