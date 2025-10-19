Sinner ganha raquete de ouro de R$ 1,5 milhão após título no Six Kings sobre Alcaraz

Sinner e a raquete de ouro avaliada em R$ 1,5 milhão. FAYEZ NURELDINE / AFP

Jannik Sinner não saiu da Arábia Saudita apenas com a maior premiação da temporada no bolso. Campeão do Six Kings Slam, o italiano foi presenteado neste sábado com uma raquete de ouro avaliada em R$ 1,5 milhão, entregue por Turki Al-Sheikh, uma das figuras mais influentes no esporte saudita.

O troféu é todo confeccionado em ouro, tem o tamanho de uma raquete real e pesa pouco mais de três quilos. O brilho da peça chamou atenção durante a cerimônia de premiação para o número 2 do ranking da ATP.

Turki Al-Sheikh foi responsável por entregar a peça. Ex-presidente da Autoridade Esportiva Geral da Arábia Saudita, o dirigente também foi um dos principais articuladores da reestruturação do futebol no país, com a chegada de estrelas internacionais nas últimas temporadas.

O gesto de presentear o campeão com uma raquete de ouro não é inédito no torneio. Em 2024, Rafael Nadal recebeu uma peça semelhante, num de seus últimos compromissos antes da aposentadoria.