Sinner estreia no Masters 1000 de Paris com vitória; Zverev também avança

Depois da eliminação surpresa do número 1 do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz, o italiano Jannik Sinner e o alemão Alexander Zverev, segundo e terceiro colocados, respectivamente, venceram seus duelos da segunda rodada nesta quarta-feira (29) e avançaram para as oitavas de final do Masters 1000 de Paris.

Sinner não teve problemas em sua estreia para derrotar o belga Zizou Bergs (41º) em dois sets (6/4 e 6/2), enquanto Zverev, defensor do título, esteve à beira da eliminação contra o argentino Ugo Carabelli (49º), mas venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 6/1 e 7/5.

Três dias depois do título no ATP 500 de Viena, onde sofreu com cãibras na final, o italiano se mostrou bem fisicamente para selar sua 22ª vitória consecutiva em quadra dura coberta.

Caso seja campeão no próximo domingo em Paris, Sinner irá recuperar o posto de número 1 do mundo, superando Alcaraz.

O próximo teste para o italiano será o melhor sul-americano no ranking da ATP, o argentino Francisco Cerúndolo (21º), que se classificou ao bater o sérvio Miomir Kecmanovic (53º) por 2 a 1, parciais de 7/5, 1/6 e 7/6(7/4).

Sangue frio de Zverev

Por sua vez, Zverev terá como próximo adversário o espanhol Alejandro Davidovich Fokina (15º), que avançou com vitória sobre o francês Arthur Cazaux (62º) por 2 a 0, parciais de 7/6 (7/5) e 6/4, em jogo marcado pela irritação de Fokina com a torcida local

Contra Carabelli, o alemão chegou a ter 3-1 contra no terceiro e decisivo set, mas manteve o sangue frio para quebrar o serviço do argentino e equilibrar um jogo complicado.

Mais adiante nesta terceira parcial, Carabelli fez 5-4 e teve 30/30 no décimo game, ficando dois pontos de fechar a partida, mas Zverev se impôs e acabou vencendo pouco depois, em duas horas e 35 minutos de batalha, com um 7-5 final.

Vacherot volta a vencer duelo familiar

Um dos jogos mais esperados neste terceiro dia de competição era o duelo entre dois primos, o monegasco Valentin Vacherot e o francês Arthur Rinderknech.

Ambos fizeram a final do Masters 1000 de Xangai no início do mês e, como aconteceu na China, o vencedor foi Vacherot, desta vez com parciais de 6/7 (9/11), 6/3 e 6/4.

Nas oitavas, Vacherot vai encarar o britânico Cameron Norrie, que superou Alcaraz.

A decepção desta quarta-feira foi o norueguês Casper Ruud, número 9 do mungo e eliminado pelo alemão Daniel Altmaier (50º) por 2 sets a 0 (6/3 e 7/5).

O adversário do alemão nas oitavas será o canadense Félix Auger-Aliassime, que bateu o local Alexandre Müller, de virada, com parciais de 5/7, 7/6 (7/5) e 7/6 (7/4).

Dimitrov desiste e Medvedev avança

Um confronto que prometia muita era a partida entre o búlgaro Grigor Dimitrov e o russo Daniil Medvedev, que vem de vencer o ATP 250 de Almaty, quebrando um jejum de mais de dois anos sem título.