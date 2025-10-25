Sinner e Zverev decidirão o título do ATP 500 de Viena

Sinner é o segundo do ranking. Foto por MAX SLOVENCIK / APA / AFP

A final do ATP 500 de Viena, na Áustria, promete ser um confronto de alto nível, entre o italiano Jannik Sinner e o alemão Alexander Zverev.

Número 2 do mundo, Sinner garantiu sua classificação, neste sábado (25), ao derrotar o australiano Alex De Minaur, sétimo do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em uma hora e 27 minutos.

Esta será a oitava final em 2025 para o italiano, que busca seu quarto título na temporada, após vencer o Aberto da Austrália, Wimbledon e o ATP 500 de Pequim. Ele ainda venceu um torneio exibição, o Six Kings Slam, realizado na Arábia Saudita e que não conta pontos para o circuito.

Terceiro do ranking mundial, Zverev eliminou o italiano Lorenzo Musetti, oitavo, por 6/4 e 7/5, após uma hora e 32 minutos de partida.

Zverev é o terceiro do mundo. MAX SLOVENCIK / APA / AFP

Para o alemão, esta será a quarta decisão do ano. Ele foi campeão em Munique e perdeu as finais do Aberto da Austrália, quando enfrentou Sinner, e de Stuttgart.