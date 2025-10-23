Sinner e Zverev avançam às quartas do ATP 500 de Viena

O italiano Jannik Sinner e o alemão Alexander Zverev, números 2 e 3 do mundo e favoritos ao título, venceram seus jogos nesta quinta-feira (23) e se classificaram para as quartas de final do ATP 500 de Viena.

Sinner derrotou seu compatriota Flavio Cobolli (N.22) por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 7-6 (7/4), terá como próximo adversário o cazaque Alexander Bublik (N.16).

"Tive dificuldades no segundo set hoje. Não aproveitei minhas oportunidades. Tentei manter o foco e estou muito feliz com a vitória", declarou o número 2 do mundo depois de classificação.

Por sua vez, Zverev eliminou outro italiano, Matteo Arnaldi (N.72), com um duplo 6-4, e seu próximo adversário será o holandês Tallon Griekspoor (N.28).

Sinner e Zverev são os dois primeiros cabeças de chave em Viena, com a ausência do espanhol Carlos Alcaraz, atual número 1 do mundo.

-- Resultados desta quinta-feira do ATP 500 de Viena:

- Simples masculino - Oitavas de final:

Jannik Sinner (ITA) x Flavio Cobolli (ITA) 6-2, 7-6 (7/4)

Alexander Bublik (CAZ) x Francisco Cerúndolo (ARG) 6-4, 6-2

Matteo Berrettini (ITA) x Cameron Norrie (GBR) 7-6 (8/6), 6-7 (9/11), 6-4

Corentin Moutet (FRA) x Daniil Medvedev (RUS) 7-6 (7/3), 6-4

Lorenzo Musetti (ITA) x Tomás Etcheverry (ARG) 6-3, 6-4

Alexander Zverev (ALE) x Matteo Arnaldi (ITA) 6-4, 6-4

