Sinner continua soberano no Masters 1000 de Paris e fica a três triunfos do topo do ranking

Sinner pode voltar ao número 1. DIMITAR DILKOFF / AFP

O italiano Jannik Sinner deu mais um passo para retomar a primeira colocação do ranking mundial. O italiano repetiu a boa apresentação da estreia, na qual fez 2 a 0 no belga Zizou Bergs no Masters 1000 de Paris, e também ganhou no modo turbo, desta vez diante do argentino Francisco Cerúndolo, superado por 7/5 e 6/1 após 1h26min de jogo.

Com a classificação às quartas de final, restam apenas três jogos para Sinner desbancar o espanhol Carlos Alcaraz. Apenas o título serve para o italiano chegar ao ATP Finals, na Arábia Saudita, no topo do ranking.

A próxima missão de Sinner após desbancar o 21º do mundo será a mais difícil até então em Paris. Pela frente, o estadunidense Ben Shelton, quinto do planeta, que passou fácil pelo russo Andrey Rublev.

Apesar do momento em alta e da boa posição no ranking, Ben Shelton é freguês de Sinner no circuito, de quem venceu o primeiro confronto, ainda em 2023, no Torneio de Xangai, mas depois só acumulou derrotas sem sequer ganhar um set - foram seis reveses consecutivos.

— Estou feliz com a forma como lidei com a partida, me senti muito melhor. Espero que isso me dê a confiança necessária para começar bem o jogo de amanhã (sexta-feira). Cada partida é diferente e vamos ver o que acontece—disse Sinner após a vitória.

O segundo do ranking já se concentra em Shelton.

— Espero conseguir me recuperar fisicamente, essa é a minha principal prioridade. Vamos ver como as coisas se desenrolam. Mesmo assim, a partida de hoje foi ótima e tive um ótimo desempenho— frisou, ressaltando o cansaço após ir até a decisão de Viena, no domingo, a qual foi campeão.

— Tentamos administrar a situação, mas claro que não estou 100% fisicamente. Vamos ver, sinto que a partida de hoje não foi tão desgastante, o que é bom para mim. Estou feliz por ter terminado em dois sets, em menos de uma hora e meia. Vou dormir muito bem esta noite. Estarei pronto para amanhã. Será um adversário muito difícil e preciso jogar a 100%. Espero conseguir (avançar) — declarou o italiano.

Zverev despacha Fokina e vai encarar Medvedev

Zvereve terá jogo complicado contra Medvedev. DIMITAR DILKOFF / AFP

Número 3 do mundo, o alemão Alexander Zverev não teve muito trabalho para despachar o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, que nas rodadas anteriores havia eliminado dois franceses. Com parciais de 6/2 e 6/4, o atual campeão se manteve na disputa pelo bi.

O próximo rival de Zverev será o russo Daniil Medvedev, que eliminou o italiano Lorenzo Sonego por 3/6, 7/6 (7/5) e 6/4.

Este será o 22º jogo entre eles e Medvedev tem ampla vantagem, com 14 vitórias contra sete, incluindo os sete últimos confrontos.

De Minaur garante vaga no Finals

De Minaur comemora vaga no ATP Finals. JULIEN DE ROSA / AFP

O australiano Alex De Minaur venceu o russo Karen Khachanov, que havia eliminado o brasileiro João Fonseca, com um duplo 6/2.

Com a vitória, De Minaur assegurou presença no ATP Finals, torneio que vai reunir os oito melhores jogadores da temporada.

Seu próximo rival em Paris será o cazaque Alexander Bublik, que em sets diretos, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/2, eliminou o estadunidense Taylor Fritz.