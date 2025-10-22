Sinner atropela Altmaier e vai às oitavas do ATP 500 de Viena

Sinner é o grande favorito em Viena. GEORG HOCHMUTH / APA / AFP

O tenista italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo, avançou sem complicações às oitavas de final do ATP 500 de Viena, ao derrotar o alemão Daniel Altmaier (51º) nesta quarta-feira (22).

Sinner fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/2, em apenas 58 minutos.

Este foi o retorno do italiano de 24 anos ao circuito desde que abandonou o Masters 1000 de Xangai na terceira rodada, há duas semanas.

Desde então, Sinner participou há alguns dias de um torneio de exibição na Arábia Saudita, no qual derrotou Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas.

Em Viena, ele terá como próximo adversário o compatriota Flavio Cobolli (22º), que derrotou o tcheco Tomas Machac (31º), parciais de 7/6 (8/6) e 6/2.

Outros resultados desta quarta-feira ATP 500 de Viena:

Simples - Primeira rodada:

Matteo Berrettini (ITA) 2 x 0 Alexei Popyrin (AUS) - 7/6 (7/5) e 6/3

Daniil Medvedev (RUS) 2 x 1 Nuno Borges (POR) - 6/4, 6/7 (7/9) e 6/2

Corentin Moutet (FRA) 2 x 0 Damir Dzumhur (BIH) - 6/3 e 6/0

Oitavas de final:

Tallon Griekspoor (HOL) 2 x 0 Brandon Nakashima (EUA) - 7/6 (7/4), 7/6 (7/2)

Alex De Minaur (AUS) 2 x 0 Filip Misolic (AUT) - 6/4 e 6/4