Sinner arrasa alemão e explica desistência da Davis após críticas: 'Iniciar treinos mais cedo'

Jannik Sinner recebeu inúmeras críticas na Itália após desistir da fase final da Copa Davis, agendado para o fim do mês justamente em seu país, na cidade de Bologna. O segundo colocado do ranking se explicou, dizendo que foi uma escolha visando o topo do ranking. Em quadra, ele largou no ATP 500 de Viena com vitória arrasadora sobre o alemão Daniel Atmaier.

"Ganhei a Davis duas vezes. Minha equipe e eu decidimos isso porque a temporada de fim de ano é muito longa e preciso de uma semana extra de folga para começar a treinar mais cedo", explicou o ex-número 1 do mundo ao site Ubitennis.

Sinner quer iniciar a pré-temporada antes do previsto para já chegar forte à defesa do título no Aberto da Austrália, no começo do ano. Superado por Carlos Alcaraz no topo do ranking, o italiano parece disposto a resgatar seu posto.

"O objetivo é voltar aos trilhos na Austrália", frisou. "Nos últimos dois anos, não estive no topo porque havia pouco tempo (para treinamentos), então tomamos essa decisão", completou.

Em quadra, o italiano largou com vitória no modo turbo no ATP 500 de Viena, na Áustria. O italiano encarou o alemão Daniel Altmaier, 51º do mundo, e não tomou conhecimento do oponente, ganhando por humilhantes 6/0 e 6/2 em apenas 59 minutos.