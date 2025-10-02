Sinner admite mudanças após derrota na final do US Open: "Ajustes para melhorar como jogador"

Sinner é o atual número 2 do ranking mundial. JADE GAO / AFP

A dura derrota na final do US Open, na qual defendia o título e acabou não apenas perdendo o troféu, mas a liderança do ranking para o espanhol Carlos Alcaraz, fez Jannik Sinner buscar mudanças em seu estilo de jogo. O italiano revelou nesta quinta-feira (2) a necessidade de aprimoramentos realizados já em Pequim e que será mantido em Xangai.

Decepcionado com a forma como ocorreu a derrota no US Open, o italiano garante que não serão ajustes "malucos." Apenas um aprimoramento em golpes e jogadas que já não vinham fazendo a diferença nas partidas.

— Não sou o único que está mudando. Se você perguntar a cada jogador, verá que estão mudando coisas e tentando melhorar. O que estamos tentando fazer não são passos malucos, apenas ajustes em algumas coisas, tentando melhorar como jogador, como todo mundo faz — disse, já colhendo frutos das adaptações.

Em Pequim, o italiano conquistou o 21º título da carreira e acredita que essas mudanças foram importantes para o título.

— Certos golpes funcionaram um pouco melhor do que nos meses anteriores (já em Pequim), certos golpes ainda podemos melhorar. Estou ansioso para ter o máximo de partidas possível em cada torneio, isso me dá a chance de tentar o máximo de coisas (aprimoramento) possível. Mas estamos bastante satisfeitos com o trabalho que estamos fazendo.

Enquanto Alcaraz, o novo líder do ranking, vai descansar nos próximos dias, Sinner vai jogar em Xangai sob a obrigação de defender o título. Ele mostra-se precavido.