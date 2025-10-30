Ben Shelton avança às quartas do Masters 1000 de Paris e se garante no ATP Finals

O estadunidense Ben Shelton, número 7 do mundo, garantiu a sexta vaga no ATP Finals ao se classificar para as quartas de final do Masters 1000 de Pris nesta quinta-feira (30).
Contra o russo Andrey Rublev (17º), Shelton venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/3, em uma hora e 35 minutos.
O tenista de 23 anos se classifica pela primeira vez na carreira ao ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada e que será disputado em Turim de 9 a 16 de novembro.
Já canadense Felix Auger-Aliassime (10º) avançou às quartas na capital francesa ao bater alemão Daniel Altmaier (50º) em três sets, parciais de 3/6, 6/3 e 6/2.
Auger-Aliassime também está na corrida para se classificar ao ATP Finals. Para isso, precisa chegar à final do Masters 1000 de Paris para superar o italiano Lorenzo Musetti (8º) e ficar com a última vaga no torneio de Turim.
O próximo adversário do canadense de 25 anos será o monegasco Valentin Vacherot (39º), que nesta quinta-feira derrotou o britânico Cameron Norrie (31º), responsável pela eliminação do número 1 do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz, na primeira rodada, por 7/6 (7/4) e 6/4.
* AFP