Sevilla e Barcelona se enfrentam neste domingo (5), em jogo da 8ª rodada da La Liga. O jogo ocorre às 11h15min, no Ramon Sánchez Pizjuán, em Sevilla.
Escalações para Sevilla x Barcelona
Sevilla: Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Cardoso, Marcão e Suazo; Sánchez, Agoumé, Mendy e Vargas; Romero. Técnico: Matías Almeyda.
Barecelona: Szczęsny; Koundé, Ronald Araújo, Christensen e Balde; Frenkie de Jong, Pedri, Ferrán Torres e Dani Olmo; Lewandowski. Técnico: Hans Flick
Onde assistir a Sevilla x Barcelona
A partida será transmitida ao vivo no Disney+.