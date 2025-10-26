Sesi-Bauru vence a segunda e assume a liderança  da Superliga feminina de vôlei

Acosta foi maior pontuadora do Sesi-Bauru. Felipe Wiira / Divulgação/SESI/SP

Vice-campeão da temporada passada, o Sesi-Bauru confirmou o bom início de Superliga feminina de vôlei na noite de sábado (25), em Bauru. A equipe venceu o Mackenzie (MG) por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/17 e 25/14, em 1h27min de jogo.

Com a vitória, o time paulista segue sem perder set e lidera a competição, superando o Praia Clube (MG), no set average.

A central Mayany, que marcou 13 pontos, foi escolhida a melhor em quadra e ganhou o Troféu Viva Vôlei. Já a ponteira venezuelana Roslandy Acosta terminou como maior pontuadora, com 18 acertos.

O Mackenzie sofreu a segunda derrota e está na lanterna.

Minas vence batalha de cinco sets contra o Paulistano-Barueri

Jogadoreas do Minas comemoram vitória. Fernanda Georges / Paulistano-Barueri/Divulgação

Em São Paulo, o Minas Tênis Clube conseguiu sua segunda vitória. Em um batalha que durou duas horas e 13 minutos, o time mineiro derrotou o Paulistano-Barueri por 3 a 2, parciais de 25/20, 23/25, 25/20, 22/25 e 15/12.

Com cinco pontos, o Minas ocupa a quarta posição, sendo superado pelo Osasco no set average.

A central Thaisa foi a maior pontuadora do Minas. Ela marcou 22, sendo 17 de ataque, quatro de bloqueio e um de saque e levou o Troféu Viva Vôlei.

Já a ponteira canadense Hilary Johnson terminou com 17 pontos, dois mais que a central Julia Kudiess.

Mas a grande pontuadora da noite foi a ponte Luiza, do Paulistano-Barueri, que anotou 28 vezes, mas não conseguiu impedir a segunda derrota de sua equipe.

Osasco vence em casa e está em terceiro

Maiara Basso foi a melhor do jogo. @carol_fotografia / Divulgação/Osasco Voleibol Clube

Atual campeão, o Osasco Vôlei (SP) venceu a segunda partida. Em seu primeiro jogo em casa, o time do técnico Luizomar de Moura fez 3 a 0 sobre o Renasce Sorocaba (SP), parciais de 25/10, 25/21 e 25/20, em 1h17 min de confronto.

O prêmio de melhor em quadra foi para a ponteira Maiara Basso, que terminou com 14 acertos e foi a maior pontuadora do jogo.

Com o resultado, Osasco soma cinco pontos e está na terceira posição. Já Sorocaba é o penúltimo, com duas derrotas e nenhum ponto somado.

Brasília vira no Rio

Brasília tem dois pontos. Thiago Mendes / Tijuca Tênis Clube/Divulgação

O Brasília Vôlei conseguiu uma grande vitória ao virar sobre o Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, e vencer por 3 a 2 (19/25, 16/25, 29/27, 25/20 e 15/12), após duas horas e 31 minutos de jogo.

A partida foi longa e a terceira parcial durou 41 minutos. Com 33 pontos, a ponta Ariele Moreira, do Tijuca, foi a principal pontuadora do confronto.

O Troféu Viva Vôlei foi para a ponteira Karen Anjos, que marcou 18 vezes para Brasília, que ainda contou com 16 da ponta Duda Gabrielle.