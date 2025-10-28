Sesi-Bauru e Joinville vencem em rodada da Superliga masculina

Jogadores do Sesi-Bauru comemoram vitória no clássico. Agência i7 / Sada Cruzeiro/Divulgação

A segunda rodada da Superliga masculina de vôlei teve duas partidas na noite de segunda-feira (27). Mesmo jogando em casa, os mineiros Sada Cruzeiro e Minas Tênis Clube, favoritos ao título, foram surpreendidos por Sesi-Bauru (SP) e Joinville (SC), respectivamente.

Em Contagem, o confronto entre os dois últimos campeões teve vitória do Sesi-Bauru sobre o Sada Cruzeiro por 3 sets a 2, parciais de 20/25, 25/16, 23/25, 25/21 e 15/9, após duas horas e 10 minutos de disputa, perdendo uma invencibilidade de 11 jogos como mandante.

Com 20 acertos, o oposto Marcos José foi o maior pontuador do time paulista e do confronto.

Já o central Thiery, que marcou 14 pontos, levou o Troféu Viva Vôlei, de melhor em quadra. Ele também havia sido eleito na vitória sobre o Joinville (3 a 0), na primeira rodada.

No time mineiro, o ponta Rodriguinho marcou 14 pontos, um a mais que o oposto Wallace, que começou no banco de reservas.

Joinville se recupera e bate o Minas

Jaques foi o grande nome de Joinville contra o Minas. Hedgard Moraes / Minas Tênis Clube/Divulgação

Em Belo Horizonte, o Joinville Vôlei se recuperou da derrota para o Sesi-Bauru e impôs um 3 a 0 (27/25, 25/22 e 25/23) ao Minas Tênis Clube, que já havia perdido, para o Vôlei Guarulhos (SP), na estreia.

Com uma ótima atuação e 20 pontos marcados, o oposto Jaques foi o melhor em quadra e, além de ganhar o Troféu Viva Vôlei, terminou como o principal pontuador.

A equipe catarinense ainda contou com 13 acertos do ponta Gui Amorim e 10 do central Robert.

No Minas, que sofreu com desfalques de alguns jogadores acometidos de um virose, o destaque foi o ponta Renato Pato, que marcou 13 vezes.

Classificação

O Praia Clube (MG) é o primeiro colocado, com duas vitórias e seis pontos, seguido por Sesi-Bauru e Vôlei Guarulhos, que também tem duas vitórias, mas cinco pontos conquistados.