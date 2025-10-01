Serjão, 67 anos, faixa preta de jiu-jitsu: "Não tem idade para entrar para o esporte"

Ele descobriu o jiu-jitsu aos 54 anos e não parou mais. Reprodução / GZH

A idade pode trazer rugas, mas não determina limites. Faixa preta de jiu-jitsu, Sergio Luiz da Silva é daqueles que mostram que a idade pode ser apenas um detalhe quando o assunto é bem-estar.

Aos 67 anos, Serjão, como é conhecido na Escola da Luta, carrega no corpo a vitalidade de quem fez do jiu-jitsu um estilo de vida.

Neste Dia do Idoso, 1º de outubro, Zero Hora publica a série de reportagens A Idade Não é Limite, que conta as histórias de homens e de mulheres que fazem do esporte um estilo de vida mesmo após os 60 anos.

Natural de Porto Alegre, Sergio se formou como gráfico e passou a vida se dividindo entre diferentes ofícios. Atualmente atua na construção civil e coloca o esporte em como prioridade na sua vida. Mas nem sempre foi assim.

— Ali nos meus 15, 16 anos eu fiz kung fu, taekwondo, karatê, mas nunca dei segmento. Ficava seis meses, um ano e parava, ia para outra. Depois dos meus 17 anos nunca mais fiz nada.

De filho para pai

Serjão, 67 anos, e o filho Rafael durante treino de jiu-jitsu. Reprodução / GZH

Quem colocou o jiu-jitsu na trajetória de Serjão foi seu filho. Em 2011, aos 54 anos, ele acompanhava Rafael nas aulas. Olhava com desconfiança o esporte, "muito grudado", até o dia em que comprou um quimono e se jogou no tatame pela primeira vez.

– E, desde então, não parei mais. Isso se tornou uma prioridade na minha vida. Eu nunca participei de campeonato. Mas é uma forma de vida, sabe? De bem-estar. De se sentir bem. Estar aqui me completa.

Treinamento na Escola da Luta, onde Sergio Luiz da Silva pratica jiu-jitsu. Arquivo pessoal / Divulgação

Quando a desconfiança pelo estilo do esporte foi deixada de lado, a filosofia da arte marcial que conquistou Sergio. O jiu-jitsu é chamado de "arte suave", porque prioriza a técnica e a estratégia em vez da força bruta.

— Quando conheci o jiu-jitsu, vi que não tinha nenhuma agressão física. E eu, na idade que estava, não queria ser agredido. E também nunca tive o prazer de agredir alguém. Tem muitas regras e isso me apaixonou.

Para além do tatame

Serjão durante treinamento. Arquivo pessoal / Divulgação

No decorrer dos 15 anos que o levaram da faixa branca até hoje, com seis anos de faixa preta, Serjão aprendeu mais do que técnicas. O esporte transformou sua forma de ver a vida.

— O jiu-jitsu me ensinou domínio próprio. Mansidão. A compreender as dificuldades das pessoas: se eu não fizer você crescer, eu também não cresço. Mesmo sendo faixa preta, aprendo com quem está começando, porque é uma luta com você mesmo. Não é uma luta eu e tu.

E os ensinamentos do tatame atravessaram também a sua vida pessoal. Casado há 45 anos, ele conta que passou a lidar melhor com os próprios erros, aprendeu a pedir desculpas e a cultivar paciência. O equilíbrio adquirido no esporte refletiu na família e na forma de encarar o envelhecimento.

— Hoje eu penso 10 vezes antes de reagir. Se erro, sei voltar atrás. Isso me trouxe serenidade, qualidade de vida. O jiu-jitsu não é só físico, é mental e espiritual.

Ritmo mais leve

Se no começo treinava até seis dias por semana, hoje o ritmo é mais leve, com duas a três aulas semanais. O suficiente para manter o corpo ativo e a mente em paz. E Serjão faz questão de incentivar outras pessoas a iniciarem sua caminhada no jiu-jitsu

— Tá provado aí: com 60, 70 anos não tem idade pra entrar no jiu. Tenho colegas que convido e dizem: "tô com 70". Eu digo: "cara, o que tu tá fazendo? Vamos ali treinar, fazer um físico, um alongamento".

Quando diz que não tem idade, Sergio reforça a importância que a arte marcial tem para todas as idades, desde as crianças até os mais velhos. E a inspiração vem dos mestres que admira, mas também da convivência com os jovens que dividem tatame com ele.

— Eu digo que não tem esporte melhor, porque eu to com 67, vou fazer 68 e faço "rola" (treinar simulando uma luta real) com um menino de 20. Claro, canso mais que eles, mas isso me dá ânimo para continuar. O jiu-jitsu é qualidade de vida. Basta você querer. O tatame tá aí pra quem quiser. Tem escolas e escolas. Igual a igreja: você tem de entrar, ser recepcionado e se sentir bem. Se tu se sentiu bem, ali é o teu local.

E, ali no tatame, aos 67 anos, Serjão mostra que envelhecer não é parar, mas encontrar novos caminhos para seguir em frente. No caso dele, o caminho é de kimono, pés descalços e sempre pronto para mais um "rola".

