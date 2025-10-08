A Série B se encaminha para uma reta final repleta de emoção. Nesta quarta-feira (8) serão realizados quatro jogos da 31ª rodada do torneio.

O destaque fica para o confronto entre Cuiabá e Novorizontino, 8º e 6º colocados, respectivamente. Apenas um ponto separam as equipes uma da outra. Quem vencer, dormirá no G-4.