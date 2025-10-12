Sérgio Rochet e Inter agendam cirurgia para retirar placa e parafusos da mão esquerda

O goleiro uruguaio Sérgio Rochet, do Internacional, será submetido na terça-feira, em Porto Alegre, a uma cirurgia para retirar a placa e os parafusos que fixaram uma fratura do quarto metacarpo da mão esquerda. O procedimento é parte do planejamento médico definido desde a intervenção inicial, em março, de acordo com nota oficial divulgada pelo clube neste domingo.

Rochet sofreu a lesão durante a partida contra o Flamengo, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Em junho, o goleiro passou por um pequeno procedimento complementar, previsto no processo de reabilitação. De acordo com o Inter, o objetivo foi de ajustar a consolidação óssea e garantir a plena recuperação.

"Agora, em conformidade com o cronograma médico, o atleta passará pela etapa final da recuperação, destinada à retirada do material de fixação", divulgou o Inter, ressaltando que se trata de um prática comum em casos desse tipo e que não representa intercorrência ou complicação.

O Inter afirma que a decisão de realizar o procedimento agora foi tomada com o atleta, que também está em tratamento de uma lesão no pé esquerdo. "De modo a sincronizar os processos de recuperação e deixar Chino Rochet em plenas condições o quanto antes", afirmou o Internacional.