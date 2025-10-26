"Será o próximo Djokovic": rival faz previsão ousada para João Fonseca após título do brasileiro

Fonseca deve entrar no Top 30 da ATP nesta semana. André Gemmer / Divulgação/CBT

João Fonseca conquistou o ATP 500 da Basileia, na Suíça, neste domingo (26) em cima de Alejandro Davidovich Fokina, número 18 do ranking. Após a decisão, o espanhol colocou o brasileiro no patamar dos maiores nomes da história do esporte.

— Primeiramente, gostaria de parabenizar João, você jogou um tênis incrível. Você tem um futuro brilhante a sua frente. Você certamente será o próximo Novak (Djokovic), vencendo Carlos (Alcaraz) e Jannik (Sinner) —disse Fokina, referindo-se ao brasileiro, em seu discurso na cerimônia de premiação.

Leia Mais Quem é João Fonseca, esperança do tênis brasileiro

Esse foi apenas o segundo — e até então maior em termos de expressão — título da elite conquistado por Fonseca. O primeiro veio no saibro do ATP 250 de Buenos Aires, em fevereiro deste ano.

Com os 500 pontos conquistados com o título nas quadras rápidas da Suíça, Fonseca dará um salto no ranking da ATP, que será atualizado nesta segunda-feira. O brasileiro, que começou a semana em 46º, será o 28º da lista.

Isso fará dele o quarto homem brasileiro mais bem colocado no ranking da ATP em toda a história, atrás de Fernando Meligeni (25), Thomaz Koch (24), Thomaz Bellucci (21) e Gustavo Kuerten (1).

Leia Mais João Fonseca é campeão do ATP 500 da Basileia e entrará no Top 30 do mundo

Além disso, Fonseca leva para a casa o prêmio de 471,8 mil euros (R$ 2,9 milhões pela cotação atual). Só em 2025, seu primeiro ano completo no circuito, Fonseca ganhou mais de US$ 1,5 milhão em premiações de torneios.