Semana 9 da NFL: datas, horários e onde assistir aos jogos

A NFL chega à metade da temporada regular, e a Semana 9 será importante na disputa pelos playoffs. A rodada terá 14 partidas, pois quatro franquias estão de bye week — Cleveland Browns, Tampa Bay Buccaneers, Philadelphia Eagles e New York Jets descansam.
A Semana 9 começa na quinta-feira (30), com o Baltimore Ravens em campo. A franquia terá o retorno do quarterback Lamar Jackson contra o Miami Dolphins. A equipe venceu seu último jogo, mas ainda tem campanha negativa, precisando vencer quase todos os próximos duelos para chegar aos playoffs.
No domingo (2), o grande confronto será entre Buffalo Bills e Kansas City Chiefs. As equipes se enfrentaram pela última vez na final da Conferência Americana (AFC), e o time de Patrick Mahomes venceu. O embate contra Josh Allen, quarterback dos Bills, promete ser uma boa atração.
A rodada acaba na segunda-feira (3), com o jogo entre Dallas Cowboys e Arizona Cardinals. A franquia vencedora segue na disputa por playoffs, enquanto a derrotada praticamente dá adeus à disputa.
Veja onde assistir aos jogos da Semana 9 da NFL
Quinta-feira (30)
- 21h15min - Miami Dolphins x Baltimore Ravens - SporTV 3 e Globoplay
Domingo (2)
- 15h - New York Giants x San Francisco 49ers
- 15h - Tennessee Titans x Los Angeles Chargers
- 15h - Detroit Lions x Minnesota Vikings - ESPN 2 e Disney+
- 15h - New England Patriots x Atlanta Falcons
- 15h - Pittsburgh Steelers x Indianapolis Colts - ge tv
- 15h - Houston Texans x Denver Broncos
- 15h - Cincinnati Bengals x Chicago Bears
- 15h - Green Bay Packers x Carolina Panthers
- 18h05min - Los Angeles Rams x New Orleans Saints
- 18h05min - Las Vegas Raiders x Jacksonville Jaguars - SporTV 3 e Globoplay
- 18h25min - Buffalo Bills x Kansas City Chiefs - ESPN 2 e Disney+
- 22h20min - Washington Commanders x Seattle Seahawks - SporTV 2 e Globoplay
Segunda-feira (3)
- 22h15min - Dallas Cowboys x Arizona Cardinals - ESPN 2 e Disney+
* Todos os jogos estão disponíveis para assinantes do NFL Game Pass.