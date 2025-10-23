Semana 8 da NFL: datas, horários e onde assistir aos jogos

Uma rodada com um reencontro especial na NFL. A Semana 8 da principal liga de futebol americano do mundo terá 13 partidas — são seis equipes na bye week —, e um dos melhores jogos terá o quarterback Aaron Rodgers enfrentando o Green Bay Packers pela primeira vez, no domingo (26).
O jogador de 41 anos defendeu a franquia por 18 temporadas e venceu um Super Bowl. Agora no Pittsburgh Steelers, A-Rod terá a chance de se tornar o quinto quarterback a vencer todas as equipes da NFL — Tom Brady, Payton Manning, Brett Favre e Drew Brees foram os outros.
A oitava rodada começa nesta quinta-feira (23), às 21h15min, com o Los Angeles Chargers enfrentando o Minnesota Vikings. O encerramento será na segunda-feira (27), com Kansas City Chiefs x Washington Commanders.
Veja onde assistir aos jogos da Semana 8 da NFL
Quinta-feira (23)
- 21h15min - Los Angeles Chargers x Minnesota Vikings - SporTV 3 e Globoplay
Domingo (26)
- 14h - Atlanta Falcons x Miami Dolphins
- 14h - Baltimore Ravens x Chicago Bears
- 14h - Cincinnati Bengals x New York Jets
- 14h - Carolina Panthers x Buffalo Bills - ge tv
- 14h - Houston Texans x San Francisco 49ers
- 14h - New England Patriots x Cleveland Browns
- 14h - Philadelphia Eagles x New York Giants - ESPN 2 e Disney+
- 17h05min - New Orleans Saints x Tampa Bay Buccaneers - ESPN 2 e Disney+
- 17h25min - Indianapolis Colts x Tennessee Titans
- 17h25min - Denver Broncos x Dallas Cowboys - SporTV 3 e Globoplay
- 21h20min - Pittsburgh Steelers x Green Bay Packers - SporTV 3 e Globoplay
Segunda-feira (27)
- 21h15min - Kansas City Chiefs x Washington Commanders - ESPN 2 e Disney+
* Todos os jogos estão disponíveis para assinantes do NFL Game Pass.