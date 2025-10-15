Semana 7 da NFL: datas, horários e onde assistir aos jogos

O segundo terço da temporada regular da NFL começa com 15 partidas pela sétima rodada da principal liga de futebol americano. Na Semana 7, Baltimore Ravens e Buffalo Bills estão na bye week e não jogam.
Um clássico da AFC Norte abre a rodada, na quinta-feira (16). O Cinicinnati Bengals quer voltar a vencer, mas o adversário é o Pittsburgh Steelers, que vive bom momento e pode abrir boa vantagem na divisão em caso de vitória.
Jogo em Londres
No domingo (19), pela terceira semana seguida haverá jogo em Londres. O desta rodada promete ser bom, com Jacksonville Jaguars x Los Angeles Rams, a partir das 10h30min (horário de Brasília).
Na rodada dominical ainda vale destacar o confronto entre Los Angeles Chargers e Indianapolis Colts, que lideram suas respectivas divisões e uma vitória é importante para posicionamento dentro da Conferência Americana (AFC).
Sunday Night Footbal
No Sunday Night Football, o San Francisco 49ers tentará superar novas lesões de impacto. O adversário será o Atlanta Falcons, que chega com moral após vencer o Buffalo Bills na rodada anterior.
A Semana 7 acaba na segunda-feira (20), com dois jogos: Detroit Lions x Tampa Bay Buccaneers vale muito dentro da Conferência Nacional (NFC); enquanto Seattle Seahawks x Houston Texans promete ser um duelo equilibrado e com muitos pontos.
Veja onde assistir aos jogos da Semana 7 da NFL
Quinta-feira (16)
- 21h15min - Cincinnati Bengals x Pittsburgh Steelers - SporTV 2 e Globoplay
Domingo (19)
- 10h30min - Jacksonville Jaguars x Los Angeles Rams - MadHouse TV
- 14h - Minnesota Vikings x Philadelphia Eagles - ge tv
- 14h - Tennessee Titans x New England Patriots
- 14h - New York Jets x Carolina Panthers
- 14h - Cleveland Browns x Miami Dolphins
- 14h - Chicago Bears x New Orleans Saints
- 14h - Kansas City Chiefs x Las Vegas Raiders - ESPN 2 e Disney+
- 17h05min - Los Angeles Chargers x Indianapolis Colts - SporTV 2 e Globoplay
- 17h05min - Denver Broncos x New York Giants
- 17h25min - Arizona Cardinals x Green Bay Packers
- 17h25min - Dallas Cowboys x Washington Commanders - ESPN 2 e Disney+
- 21h20min - San Francisco 49ers x Atlanta Falcons - SporTV 2 e Globoplay
Segunda-feira (20)
- 20h - Detroit Lions x Tampa Bay Buccaneers - ESPN 2 e Disney+
- 23h - Seattle Seahawks x Houston Texans - ESPN 2 e Disney+
* Todos os jogos estão disponíveis para assinantes do NFL Game Pass.