Semana 6 da NFL: datas, horários e onde assistir aos jogos

A sexta rodada da temporada 2025/2026 da NFL terá 15 partidas em três dias. Houston Texans e Minnesota Vikings estão na bye week e descansarão na Semana 6.
Na quinta-feira (9), a rodada começa com um clássico. O Philadelphia Eagles visita o New York Giants em busca de recuperação após a primeira derrota sofrida.
Pela segunda semana seguida, Londres será palco de um jogo da NFL. No domingo (12), às 10h30min, New York Jets e Denver Broncos se enfrentam no Estádio do Tottenham.
No mesmo dia, às 17h25min, um bom confronto entre Tampa Bay Buccaneers e San Francisco 49ers. Dois times em alta, com campanha 4-1 e que disputarão até o fim a vaga para os playoffs.
Sunday Night Football
O Sunday Night Football da rodada terá Kansas City Chiefs x Detroit Lions. Dois bons times, mas que vivem momentos opostos. Os Chiefs estão oscilando, enquanto os Lions vêm de quatro vitórias seguidas.
Na segunda-feira (13), a Semana 6 acaba com dois jogos. Destaque para Washington Commanders x Chicago Bears, um duelo entre os dois primeiros quarterbacks escolhidos no draft 2024: Jayden Daniels x Caleb Williams.
Veja os jogos da Semana 6 da NFL
Quinta-feira (9)
- 21h15min - New York Giants x Philadelphia Eagles - SporTV e Globoplay
Domingo (12)
- 10h30min - New York Jets x Denver Broncos - MadHouse TV
- 14h - Jacksonville Jaguars x Seattle Seahawks
- 14h - Miami Dolphins x Los Angeles Chargers
- 14h - Baltimore Ravens x Los Angeles Rams - ESPN 2
- 14h - Indianapolis Colts x Arizona Cardinals
- 14h - Carolina Panthers x Dallas Cowboys
- 14h - New Orleans Saints x New England Patriots - ge tv
- 14h - Pittsburgh Steelers x Cleveland Browns
- 17h05min - Las Vegas Raiders x Tennessee Titans
- 17h25min - Tampa Bay Buccaneers x San Francisco 49ers - SporTV e Globoplay
- 17h25min - Green Bay Packers x Cincinnati Bengals - ESPN 2
- 21h20min - Kansas City Chiefs x Detroit Lions - SporTV e Globoplay
Segunda-feira (13)
- 20h15min - Atlanta Falcons x Buffalo Bills - ESPN 2
- 21h15min - Washington Commanders x Chicago Bears - ESPN 4
* Todos os jogos estão disponíveis para assinantes do NFL Game Pass.