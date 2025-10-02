Semana 5 da NFL: datas, horários e onde assistir aos jogos

Mais uma rodada da NFL começa nesta semana, com promessa de jogos equilibrados e disputas intensas por vitórias que ajudarão a garantir vaga nos playoffs. A Semana 5 terá 14 partidas disputadas, visto que, quatro equipes estão de bye week, ou seja, na semana de descanso obrigatória.
Atlanta Falcons, Chicago Bears, Green Bay Packers e Pittsburgh Steelers não entram em campo. Por outro lado, a rodada já começa nesta quinta-feira (2), com o Los Angeles Rams recebendo o San Francisco 49ers. Dois times que estão 3-1 e uma vitória coloca a equipe vencedora na liderança da divisão.
No domingo (5), a maratona de jogos começa cedo, às 10h30min (de Brasília), com Cleveland Browns x Minnesota Vikings, em Londres, na Inglaterra.
Dos jogos das 14h, importante duelo entre Baltimore Ravens e Houston Texans. As duas equipes estão 1-3 na temporada e vencer é obrigação. Os Ravens, no entanto, estarão sem o quarterback Lamar Jackson pelas próximas duas semanas.
A partir das 17h25min, um dos principais jogos da quinta rodada: Los Angeles Chargers x Washington Commanders. São dois times talentosos e que podem almejar grandes feitos nesta temporada. O quarterback Jayden Daniels deve retornar aos Commanders.
Fechando a rodada, na segunda-feira (6), um bom duelo entre Jacksonville Jaguars x Kansas City Chiefs. Patrick Mahomes vai desafiar uma das defesas mais intensas da NFL na atualidade.
Assista ao PrimeCast
Veja datas, horários e onde assistir aos jogos da Semana 5 da NFL
Quinta-feira (2)
- 21h15min - Los Angeles Rams x San Francisco 49ers - SporTV 2 e Globoplay
Domingo (5)
- 10h30min - Cleveland Browns x Minnesota Vikings
- 14h - New York Jets x Dallas Cowboys
- 14h - New Orleans Saints x New York Giants - ge tv
- 14h - Indianapolis Colts x Las Vegas Raiders
- 14h - Carolina Panthers x Miami Dolphins
- 14h - Philadelphia Eagles x Denver Broncos - ESPN 2 e Disney+
- 14h - Baltimore Ravens x Houston Texans
- 17h05min - Arizona Cardinals x Tennessee Titans
- 17h05min - Seattle Seahawks x Tampa Bay Buccaneers - SporTV 2 e Globoplay
- 17h25min - Cincinnati Bengals x Detroit Lions
- 17h25min - Los Angeles Chargers x Washington Commanders - ESPN 2 e Disney+
- 21h20min - Buffalo Bills x New England Patriots - SporTV 2 e Globoplay
Segunda-feira (6)
- 21h15min - Jacksonville Jaguars x Kansas City Chiefs - ESPN 2 e Disney+
*Todos os jogos estão disponíveis para assinantes do NFL Game Pass.