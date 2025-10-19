Seleções brasileiras ficam com o vice da Copa do Mundo de vôlei sentado

Brasil levou virada dos EUA e ficou com o vice. Sinisa Kanizaj / Divulgação/WPV

Após encerrarem a fase de classificação invictas e vencerem seus confrontos de semifinais, as seleções brasileiras masculina e feminina ficaram com as medalhas de prata da Copa do Mundo de Vôlei Sentado, em Fort Wayne, no estado de Indiana, nos Estados Unidos.

Em um jogo emocionante, o Brasil perdeu para os Estados Unidos, de virada, por 3 sets a 2, parciais de 24/26, 20/25, 25/18, 25/20 e 15/12, após 2h14min de confronto e terminou com o vice no feminino.

Atual tricampeã olímpica, a seleção estadunidense contou com 21 pontos de Emma Schieck liderou os Estados Unidos com 21 pontos, sendo 15 de ataque, três de bloqueio e três de saque, enquanto Nicky Nieves marcou 15 pontos em 11 ataques, três bloqueios e um ace.

No Brasil, que venceu o último Mundial, Suellen liderou o ataque com 22 pontos, e Janaina Petit fez 20.

A Itália ficou com o bronze ao derrotar o Canadá por 3 a 1 (24/26, 25/20, 25/13 e 25/18).

Time masculino é dominado pelo Egito

Seleção masculina parou no Egito. Sinisa Kanizaj / Divulgação/WPV

Na decisão masculina, o Brasil foi dominado pelo Egito, que havia ficado com o vice na última edição em 2023. O time africano marcou 3 sets a 1, parciais de 25/19, 22/25, 25/15 e 25/21, em jogo que teve 1h43min de duração.

Bronze na última edição dos Jogos Paralímpicos, o time egípcio foi liderado por Hesham El Shwikh com 16 pontos, enquanto Mohamed Abou Elzayeid (Aballa) acrescentou 14 e Khamis 13. Gustavo foi o maior pontuador do Brasil com 15 acertos, seguido por Giba com 12.

A medalha de bronze ficou com o Cazaquistão, que venceu os Estados Unidos por 3 a 1, parciais de 25/23, 25/18, 15/25 e 25/23,



