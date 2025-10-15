Seleções brasileiras de vôlei sentado seguem 100% na Copa do Mundo

As seleções brasileiras de vôlei sentado seguem com excelentes campanhas na Copa do Mundo, em Fort Wayne, no estado de Indiana, nos Estados Unidos.
O time feminino é o líder e único invicto, após três rodadas. Na terça, o Brasil fez 3 a 0 sobre a Itália, parciais de 25/18, 25/21 e 25/17, em 1h15min de jogo e tem apenas um set perdido na competição.
Com 13 pontos, Bruna Nascimento foi o destaque brasileiro. Suellen Dellangelica marcou 11 e Ádria Jesus fez 10 pontos.
Maior pontuadora da competição, a italiana Sara Cirelli terminou o jogo com 15 e soma 50 até o momento.
Nesta quarta-feira (15), às 16h30min (de Brasília), a seleção brasileira vai enfrentar o Canadá, que está em terceiro com duas vitórias e uma derrota.
Masculino em quarto
A seleção masculina também está invicta, após quatro partidas. Na terça, os brasileiros atuaram duas vezes e não perderam um set sequer.
No primeiro jogo, um 3 a 0 sobre o Japão, parciais de 25/14, 25/9 e 25/17, em apenas 61 minutos, com destaque para os 13 pontos marcados por Thiago e os 11 de Diogo Rebouças.
Já no segundo confronto um novo 3 a 0 (25/8, 25/22 e 15/13) diante da Holanda, com 11 pontos de Diogo Rebouças e 10 de Thiago.
O Brasil está em quarto lugar, com quatro vitórias e apenas dois sets perdidos. A liderança é do Cazaquistão, que venceu todos os seus jogos por 3 a 0. Egito e Estados Unidos aparecem em segundo e terceiro, respectivamente.
A seleção brasileira jogará nesta quarta, às 21h, diante do Egito.