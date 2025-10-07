Seleção feminina de basquete cai em grupo acessível no Pré-Mundial de 2026

A Federação Internacional de Basquetebol (Fiba) sorteou nesta terça-feira os quatro grupos do Pré-Mundial feminino para a definição dos últimos 11 participantes da Copa do Mundo de 2026, agendada para a Alemanha, e a seleção brasileira caiu em um grupo bastante acessível, escapando de potências do planeta.
Em busca de uma das três vagas da chave, o Brasil caiu na sede A, em Wuhan, na China, onde enfrentará a seleção local, além da Bélgica, campeã da EuroWomen e já garantida na Copa do Mundo, além de Mali, Sudão do Sul e República Checa.
Cada uma das quatro sedes - Wuhan (China), Istambul (Turquia), Lyon-Villeurbanne (França) e San Juan (Porto Rico) -, reúne seis seleções e a fórmula de disputa é em turno único, todas contra todas. Ao final dos cinco confrontos, as melhores colocadas garantem presença na Copa do Mundo.
Alemanha, Estados Unidos (se garantiu ao vencer o Brasil na final da AmericupW), Bélgica, Austrália e Nigéria já estão classificadas e, mesmo assim, vão disputar o Pré-Mundial para testar força com futuras candidatas ao título.
Apenas no grupo da anfitriã Alemanha que apenas duas vagas estarão em jogo, já que a Nigéria também se garantiu por antecedência e ambas cumprirão tabela. A disputa real será entre Colômbia, Filipinas, Coreia do Sul e França, sede da chave na cidade de Lyon-Villeurbanne.
CONFIRA OS GRUPOS DO PRÉ-MUNDIAL:
Grupo A
China
Brasil
Mali
Sudão do Sul
Bélgica
República Checa
Grupo B
Porto Rico
Nova Zelândia
Estados Unidos
Senegal
Itália
Espanha
Grupo C
Turquia
Hungria
Argentina
Austrália
Canadá
Japão
Grupo D
França
Colômbia
Filipinas
Alemanha
Coreia do Sul
Nigéria