Seis anos após polêmica política, NBA volta à China

A NBA retorna ao lucrativo mercado chinês esta semana com dois jogos de pré-temporada depois de seis anos de ausência, após uma publicação no Twitter de um executivo da franquia que apoiava os protestos pró-democracia em Hong Kong.

A segunda maior economia do mundo rompeu laços com a liga em 2019, após dirigentes da NBA apoiarem Daryl Morey, então gerente geral do Houston Rockets.

Morey publicou uma imagem na rede social X, então Twitter, com o slogan "Fight for Freedom, Stand with Hong Kong" ("Lute pela Liberdade, Apoie Hong Kong"), no auge dos protestos pró-democracia no centro financeiro chinês.

O chefe da NBA, Adam Silver, justificou sua posição, lembrando que um dos valores defendidos pela NBA por vários anos foi o apoio à liberdade de expressão.

A China, onde, segundo estatísticas oficiais, quase 125 milhões de pessoas jogam basquete, interrompeu as transmissões dos jogos da NBA na televisão por vários meses devido a essa controvérsia. Isso causou uma perda significativa de receita para a liga, estimada pelo comissário da NBA, Adam Silver, em "várias centenas de milhões de dólares".

"Seguimos o conselho do Departamento de Estado dos Estados Unidos em todos os lugares em que interagimos com nossos fãs ao redor do mundo, incluindo a China e mais de 200 outros países e territórios", acrescentou Mark Tatum, vice-presidente e diretor de operações da NBA, em resposta por escrito à AFP esta semana.

Questionado se a liga americana de basquete continuava incentivando membros de sua comunidade a expressarem suas opiniões sobre a China, Tatum respondeu: "Sim".

A popularidade da NBA na China tem crescido constantemente desde os primeiros jogos disputados por franquias americanas no país em 1979, e foi impulsionada pela fama do gigante Yao Ming, oito vezes All-Star.

Entre 2004 e 2019, 28 jogos de pré-temporada foram disputados no país, onde inúmeras estrelas como Stephen Curry e James Harden comprovaram sua imensa popularidade, mas esse período de ouro chegou ao fim em 2019 com a mensagem de Daryl Morey.

As transmissões dos jogos da NBA acabaram voltando à televisão chinesa, inicialmente esporadicamente e gradualmente se tornando mais regulares nos últimos anos. No ano passado, a liga assinou um contrato multimilionário para sediar jogos de pré-temporada em Macau.

Os dois primeiros jogos, entre o Brooklyn Nets e o Phoenix Suns, serão realizados nesta sexta-feira (10) na Venetian Arena, que faz parte do conglomerado Las Vegas Sands, controlado pela família Adelson, acionista majoritária do Dallas Mavericks.

Macau é uma região administrativa especial da China e o único lugar do país onde jogos de cassino são legais. Os ingressos para os dois jogos se esgotaram em poucas horas, de acordo com a NBA.