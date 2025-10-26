Santos sofre gol mais rápido do Brasileiro, mas reage e empata com Botafogo no Rio

Juan Pablo Vojvoda armou o Santos com três zagueiros para reforçar o sistema defensivo da equipe para enfrentar o Botafogo neste domingo no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 30ª rodada do Brasileiro, mas bastaram 22 segundos para o plano de ação começar muito mal. O time mandante protagonizou o gol mais rápido do Brasileiro, marcado pelo argentino Joaquín Correa, e esteve na frente no placar por 2 vezes, mas não conseguiu administrar a vantagem, e o jogo terminou em 2 a 2.

O atual campeão brasileiro chegou aos 47 pontos e é o sexto colocado. Beneficiado pela derrota do Vitória para o Corinthians no sábado, o Santos se afastou um pouco da zona de rebaixamento, com 32 pontos, um a mais do que o time baiano.

Com apenas 22 segundos de bola rolando, o Botafogo recuperou a bola na defesa e fez uma rápida ligação para o ataque. Pelo lado esquerdo, Jeffinho conseguiu um bom passe em profundidade para Joaquín Correa mandar para as redes e fazer 1 a 0. O gol foi um segundo mais rápido do que a marca de Alan Franco, do Atlético-MG, que no sábado marcou na vitória sobre o Ceará.

Apesar de baque inicial, o Santos conseguia pressionar o Botafogo e chegava à área rival com frequência, mas faltavam boas finalizações. Se, na defesa apresentava dificuldades, o esquema 3-5-2 permitia mais liberdade para os alas do Santos buscarem o ataque e fez efeito.

O gol de empate contou com a participação dos dois alas. Pela direita, Igor Vinicius cruzou, a bola desviou e atrapalhou a marcação do Botafogo. Souza invadiu a área e fez o gol. Newton tentou afastar o perigo, mas a bola explodiu no ala do Santos antes de entrar.

O jogo estava equilibrado quando o Botafogo chegou ao segundo gol, em nova jogada pela esquerda protagonizada por Jeffinho e Correa aos 39 minutos. A dupla tabelou, envolvendo a defesa santista, e Correa, quase sem ângulo, marcou um golaço ao acertar um chute cruzado.

O esquema santista de três zagueiros durou apenas 45 minutos. Os visitantes voltaram para o segundo tempo com o atacante Guilherme, barrado após a derrota contra o Vitória, no lugar do defensor Alexis Duarte. A alteração deu mais poder de fogo no ataque, mas o Santos continuava sofrendo na defesa.

O goleiro Gabriel Brazão precisou fazer defesas importantes para evitar que o Botafogo ampliasse o placar. O Santos conseguiu empatar pela segunda vez com Barreal em uma cobrança de pênalti, aos 25 minutos. A penalidade foi gerada em uma ótima jogada de Souza, que partiu para a linha de fundo quando foi atropelado por Vitinho. As duas equipes procuraram o gol da vitória, mas não conseguiram alterar mais o placar até o apito final.

Na próxima rodada, o Santos recebe o Fortaleza, que também luta contra o rebaixamento, na Vila Belmiro no sábado, e o Botafogo joga com o Mirassol no interior de São Paulo, também no sábado.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 2 SANTOS

BOTAFOGO: Léo Linck; Vitinho, Barboza, Newton e Cuiabano (Alex Telles); Marlon Freitas, Danilo (Allan), Santiago Rodríguez, Correa e Jeffinho (Savarino); Chris Ramos (Arthur Cabral). Técnico: Davide Ancelotti.

SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Alexis Duarte (Guilherme), Adonis Frías, Luan Peres e Souza (Escobar); João Schmidt, Victor Hugo (Willian Arão) e Rollheiser; Barreal (Caballero) e Lautaro Díaz (Tiquinho Soares). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

GOLS - Correa, aos 22 segundos e aos 39 minutos, e Souza, aos 26 minutos, do primeiro tempo. Barreal, aos 25 minutos, do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE).

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Brazão, Alexis Duarte, Souza e Luan Peres (Santos); Jeffinho, Marlon Freitas, Allan e Barboza (Botafogo).

PÚBLICO - 20.533 presentes.

RENDA - R$ 721.803,00.