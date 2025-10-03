San Francisco 49ers prova que camisa também pesa na NFL

Kendrick Bourne fez o melhor jogo da carreira. RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

No futebol se escuta muito que determinado time tem "camisa que enverga varal" por conta do tamanho e tradição que carrega. Geralmente, a frase é utilizada quando um confronto está desfavorável para um dos lados, mas o peso da sua camisa e a sua tradição o fazem vencer de uma forma inexplicável.

Na NFL, principal liga de futebol americano, essa máxima também existe. Na quinta-feira (2), abertura da Semana 5, o peso da camisa do San Francisco 49ers — cinco vezes campeão do Super Bowl — fez a franquia vencer o Los Angeles Rams por 26 a 23.

As campanhas na temporada eram idênticas, com três vitórias e uma derrota para cada lado. No entanto, a forma como ambas as equipes chegaram para o duelo era bem distinta.

Os Rams vinham empolgados após vitória contra o Indianapolis Colts na rodada anterior. Os 49ers, por outro lado, foram derrotados para o Jacksonville Jaguars e viram a lista de desfalques aumentar.

A franquia de San Francisco foi para o jogo sem Brock Purdy, o quarterback titular. Ricky Pearsall e Jauan Jenning, os dois principais recebedores da equipe, também não estavam disponíveis. Ao todo foram 16 ausências por lesão.

Ainda assim era possível acreditar no improvável. Dos últimos 15 confrontos entre os rivais da divisão Oeste da Conferência Nacional (NFC), foram 10 vitórias para os Niners.

Jogo da vida

Mac Jones foi um dos destaques da partida. RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

Com tantos desfalques, jogadores que não recebem tantas chances tiveram a oportunidade da carreira. Mac Jones foi o quarterback titular. Ele entrou na NFL com muita expectativa, mas não cumpriu isso no New England Patriots. Rodou por outros times e chegou aos 49ers.

Este foi o terceiro jogo dele na temporada e mais uma vez impressionou. Mesmo com um problema no tornozelo, o quarterback foi fundamental: completou 33 de 49 passes, 342 jardas e 2 touchdowns lançados. Um verdadeiro líder.

Kendrick Bourne foi outro destaque. O recebedor voltou recentemente para San Francisco, sem expectativas de ter muitas oportunidades. Porém, ele foi o principal alvo do time, com 10 recepções e 142 jardas, a melhor marca da carreira.

Destaque defensivo

Na defesa, o novato Alfred Collins já se pagou no draft. Ele fez a jogada mais importante do jogo. Os Rams estavam próximos do touchdown, mas com um soco na bola ele forçou o turnover e recuperou um fumble na linha de uma jarda.