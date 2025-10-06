Samuel Lino vira alvo de críticas da torcida do Flamengo após bons jogos e seleção: 'Peladeiro'

O gol perdido cara a cara com o goleiro Ronaldo na derrota por 1 a 0 do Flamengo diante do Bahia, em Salvador, que custou a liderança do Brasileirão, transformou o atacante Samuel Lino em principal alvo de críticas dos rubro-negros, que picharam os muros da Gávea, na queda de rendimento do time.

Contratado por 22 milhões de euros (aproximadamente R$ 144 milhões em cotação da época), o ex-jogador do Atlético de Madrid foi alvo de revolta de torcedores que picharam os muros da Gávea chamando-o de "peladeiro". Também protestaram contra o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, acusado de "omisso".

Os flamenguistas usaram um cifrão no lugar do S de Samuel para enfatizar o grande investimento do clube no ponta, que desde a convocação à seleção brasileira por Carlo Ancelotti vem em queda livre em seu desempenho.

Nas redes sociais, foram muitas cobranças ao jogador, que já havia sido substituído no começo do segundo tempo contra o Cruzeiro (0 a 0 no Maracanã) e, mesmo assim, vem ganhando respaldo do técnico Filipe Luis, seu maior defensor no clube.

"Confio muito nele. O Lino teve uma sequência muito pesada de jogos, difícil, na Libertadores teve carga grande, depois, em três dias, jogou contra o Corinthians. Foram jogos muito difíceis e eu optei por dar essa sequência a ele", defendeu o treinador, justificando que os pontas dribladores são os que "perdem mais bolas."