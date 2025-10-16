Sainz mantém críticas à cobertura televisiva do GP de Singapura de F1

O espanhol Carlos Sainz manteve nesta quinta-feira (16) suas críticas à cobertura televisiva do Grande Prêmio de Fórmula 1 em Singapura deste mês e acrescentou que não ficou impressionado com a reação mundial exagerada e "viral" provocada por seus comentários.

O piloto da Williams, de 31 anos, afirmou que não teve a intenção de ofender ninguém ao apontar que havia sido dada atenção demais às celebridades e às namoradas dos pilotos, em detrimento da corrida de 5 de outubro.

"Meus comentários foram um pouco tirados de contexto", disse ele antes do Grande Prêmio dos Estados Unidos deste fim de semana em Austin, Texas.

"O fato de eu mencionar as namoradas, ou as WAG [sigla em inglês para esposas e namoradas], ou como queiram chamá-las, deu um pouco de sabor ao comentário e isso se tornou mais viral no mundo inteiro", afirmou.

"Em Singapura, a emissora não fez um bom trabalho. Quero dizer, há outras corridas em que fazem um trabalho incrível e nos mostram coisas, coisas incríveis e a ação na pista, mas em Singapura não foi assim", acrescentou.

Os comentários de Sainz foram amplamente divulgados após a corrida de Singapura.

Um porta-voz da Fórmula 1 respondeu às observações de Sainz defendendo a cobertura televisiva do esporte e afirmou que o objetivo era equilibrar os momentos importantes com as reações das arquibancadas, convidados de alto perfil e locais do evento.

Sainz vem crescendo com a Williams nas últimas corridas e conseguiu chegar ao décimo lugar depois de largar na 18ª posição no grid de Singapura.

"Perdeu-se muita ação na pista, mas isso não significa que seja uma crítica a eles ou à forma como fazem seu trabalho", disse. "É uma pena que, em um circuito em que é tão difícil ultrapassar, tantas batalhas na pista tenham sido perdidas".

"Espero que não tenham levado para o lado pessoal ou se sentido ofendidos, porque era apenas uma simples crítica a Singapura, que não esteve à altura", acrescentou.