Sada Cruzeiro vence clássico contra o Minas e é hepta da Supercopa Brasil masculina de vôlei

Jogadores do Sada Cruzeiro comemoram o hepta. Agência i7/Sada Cruzeiro / Divulgação

Pela sétima vez em 11 edições, o Sada Cruzeiro (MG) é campeão da Supercopa Brasil masculina de vôlei.

Na decisão disputada neste domingo (19), em Campo Grande (MS), o time comandado por Filipe Ferraz venceu o clássico contra o Minas Tênis Clube por 3 sets a 0, parciais de 25/19, 25/20 e 25/17.

Com o resultado, o Sada Cruzeiro repetiu as conquistas de 2015, 2016, 2017, 2021, 2022 e 2024. Na história, este foi o 59º título da equipe desde sua fundação em 2010, com um total de 69 finais em 80 torneios disputados.

— Cada título é uma sensação diferente, um brilho diferente. A gente troca duas, três peças a cada ano, e o grupo se mantém forte, estável. Começar essa temporada já com o segundo título nos dá ainda mais motivação. Estou feliz com o trabalho, com o empenho e com o desenvolvimento do time. Espero que a gente cresça ainda mais nos próximos torneios — disse Filipe Ferraz, que já projeta a próxima competição.

Douglas Souza foi eleito o melhor do jogo. Agência i7/Sada Cruzeiro / Divulgação

— Agora é comemorar, curtir o momento e parabenizar os atletas, que são realmente as estrelas que brilham, e também todo o grupo que compõe esta engrenagem. Mas não temos muito tempo para comemorar. Chegamos amanhã em BH e já jogamos na terça (21) contra Juiz de Fora, no Riachão — falou sobre a estreia na Superliga.