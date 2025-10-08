Sabalenka volta a jogar após título do US Open mantendo-se imbatível em Wuhan e mirando recorde

Um mês e dois dias após conquistar o US Open, o último Grand Slam da temporada, Aryna Sabalenka voltou às quadras no WTA de Wuhan, na China, onde jamais perdeu na carreira. Local de seu primeiro título a nível WTA 1000, a bielorrussa ganhou os três troféus disputados na competição e largou a busca pela quarta taça com susto e virada.
Carente de ritmo após um mês sabático, descansando, a líder do ranking perdeu o primeiro set diante da eslovaca Rebecca Sramkova, mas mostrou todo o seu talento logo depois, quando 'esquentou' na partida, para buscar seu 18º triunfo em Wuhan com parciais de 4/6, 6/3 e 6/1.
— Devo dizer que ela jogou um tênis incrível, especialmente no primeiro set. Não pude fazer muito. Eu sabia que depois dessa pequena pausa (desde o US Open) não seria fácil recuperar o meu ritmo, mas estou muito feliz que no segundo set encontrei o meu jogo, entrei em quadra e acho que joguei muito bem — disse Sabalenka.
A tenista de 27 anos se aproxima do recorde histórico de vitórias em torneios WTA 1000 que pertence a dinamarquesa Caroline Wosniacki - ganhou 20 partidas seguidas em New Haven entre 2008 e 2012.
Já pela terceira rodada em Wuhan, Sabalenka terá pela frente uma adversária que costuma incomodá-la: a russa Liudmila Samsonova, 16ª favorita, de quem tinha desvantagem no confronto até abrir 3 a 2 com triunfos recentes em Cincinnati e Indian Wells.
Nesta quarta, a russa eliminou a estadunidense Sofia Kenin por 3/6, 6/3 e 6/1.
Pegula, Gauff e Paolini avançam
O dia na China ficou marcado pela grande batalha de Jessica Pegula contra a também estadunidense Hailey Baptiste. A sexta favorita precisou de sete match points - vencia o terceiro set por 5 a 2 - para garantir o triunfo por 6/4, 4/6 e 7/6 (8/6) em quase três horas de disputa.
Nas terceira fase, Pegula vai encarar a russa Ekaterina Alexandrova, que passou por Ann Li, dos Estados Unidos, por 7/6 (7/5) e 6/2.
Já a terceira cabeça de chave, Coco Gauff venceu a japonesa Moyuka Uchijima, com 6/1 e 6/0 em 51 minutos. A próxima rival da estadunidense será a chinesa Shuai Zhang, que fez 2 a 1 (6/4, 3/6 e 6/4) sobre a romena Sorana Cirstea.
Outra grande atração é a italiana Jasmine Paolini, sétima favorita, que venceu a convidada local Yue Yuan, de virada, parciais de 3/6, 6/4 e 6/3. Na terceira rodada, ela vai enfrentar dinamarquesa Clara Tauson, que passou pela croata Antonia Ruzic por 6/4 e 6/0.
Outros resultados desta quarta-feira em Wuhan:
- Elena Rybakina CAZ) 2 x 0 Jaqueline Cristian (ROM) - 6/4 e 6/3
- Belinda Bencic (SUI) 2 x 0 Elise Mertens (BEL) - w.o
- Linda Nosková (CZE) 2 x 0 Naomi Osaka (JAP) - 7/6 (7/2) e 6/3
- Katerina Siniaková (CZE) 2 x 0 Maya Joint (AUS) - 6/3 e 6/1
- Iva Jovic (EUA) 2 x 0 Jessica Bouzas Maneiro (ESP) - 6/4 e 6/4