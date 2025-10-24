Rybakina se vinga de Mboko em Tóquio e oito classificadas ao WTA Finals são definidas

Rybakina jogará o Finals pelo terceiro ano seguido. PHILIP FONG / AFP

A cazaque Elena Rybakina confirmou o bom momento e garantiu a última vaga ao WTA Finals, que será realizado em Riad, na Arábia Saudita, entre os dias 1º e 8 de novembro. A tenista de 26 anos disputava a vaga com a russa Mirra Andreeva, 18, mas se garantiu com vingança diante da canadense Victoria Mboko, sua algoz na semifinais do WTA 1000 de Montreal, em agosto, com 6/3 e 7/6 (7/4), em 1h31min de jogo.

Rybakina chegou à reta final da temporada em desvantagem na corrida contra Andreeva. Mas o título em Ningbo, na China, no domingo passado, aliado à classificação à semifinal no Aberto de Tóquio, alcançada nesta madrugada, foram cruciais para a garantia da oitava vaga.

Pelo terceiro ano seguido a cazaque estará no WTA Finals. Estará ao lado da bielorrussa Aryna Sabalenka, líder do ranking, a polonesa Iga Swiatek, as estadunidenses Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula e Madison Keys, além da italiana Jasmine Paolini.

— Foi uma partida muito difícil contra a Victoria (Mboko). Da última vez, foi a mesma batalha. Estou muito feliz por ter conseguido vencer em dois sets hoje. No segundo, estávamos muito próximas, ambas sacando muito bem, então estou feliz por ter conseguido pressionar um pouco mais no tie-break e vencer — comemorou Rybakina depois da partida. A rival da semifinal será a tcheca Linda Noskova, que vencia a russa Anna Kalinskaya por 6/0 e 1/0, quando a rival abandonou o jogo.

— Estou feliz que meu saque funcionou muito bem. Na devolução, tentei mudar um pouco de posição, mas, novamente, ela estava sacando tão bem que foi muito difícil. Mesmo quando peguei a bola na raquete, ainda era muito difícil colocá-la em quadra. Foi uma partida muito equilibrada e estou satisfeita com o resultado — completou Rybakina, que sofreu com lesões, abandonos e troca de técnico ao longo da temporada.

A outra semifinal em Tóquio será disputada entre a suíça Belinda Bencic e a estadunidense Sofia Kenin.