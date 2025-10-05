Russell vence GP de Singapura e McLaren é campeã de construtores; Bortoleto termina em 17º

O piloto britânico da Mercedes, George Russell, venceu o Grande Prêmio de Singapura neste domingo (5), à frente do holandês Max Vertappen e das duas McLarens, de Lando Norris e Oscar Piastri, resultado que garantiu o título de construtores para a equipe britânica.
O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, terminou a prova em 17º.
Na briga pelo título de pilotos, o australiano Piastri permanece na liderança do campeonato com 22 pontos de vantagem sobre seu companheiro de equipe, o britânico Norris, e 63 sobre Verstappen, no momento em que restam cinco corridas.
É o 10º título de construtores da McLaren, que já havia conquistado o de 2024, confirmando sua posição como o melhor carro do grid da atualidade.
Em uma largada extraordinária, Norris, que partiu em quinto, ganhou duas posições, ultrapassando inclusive seu companheiro de equipe Piastri em uma manobra arriscada que poderia ter eliminado uma ou as duas McLarens da corrida, enquanto Russell não teve problemas para se manter na primeira posição, à frente de Verstappen.
Piastri reclamou pelo rádio da manobra de Norris, que, para evitar contato com Verstappen na entrada da segunda curva, empurrou o australiano em direção ao muro e o aproveitou para ultrapassá-lo. "Não é justo", reagiu o líder do campeonato.
Longe dessa batalha 'fratricida', Russell aproveitou a falta de tráfego à frente para abrir uma margem sobre Vertappen: dois segundos em apenas quatro voltas, vantagem que ele já havia triplicado oito voltas depois.
Verstappen, por sua vez, viu Norris se aproximar e ficar a apenas um segundo, e a McLaren ameaçou entrar para trocar pneus e ultrapassar o holandês nos boxes, o que acabou sendo um blefe, já que o britânico permaneceu na pista.
Os pit stops começaram para os primeiros colocados na volta 19, com Verstappen em primeiro lugar.
Com pneus novos, o holandês estabeleceu o melhor tempo da pista até aquele momento (1:36.330), o que acelerou os pit stops de Russell, Norris e Piastri.
- Bortoleto termina só em 17º -
O piloto da Mercedes manteve a liderança, mas as McLarens perderam segundos durante a parada nos boxes. Na metade da corrida, Russell tinha pouco mais de três segundos de vantagem sobre Vertappen, quase oito sobre Norris e 17 segundos à frente de Piastri.
O tetracampeão mundial se aproximou do líder, mas na volta 35, saiu da pista em uma curva e por pouco não sofreu um acidente.
As primeiras posições foram mantidas até o final, e o foco mudou para a briga por pontos: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), as Ferraris de Charles Leclerc e Lewis Hamilton, Fernando Alonso (que teve uma parada lenta por parte dos mecânicos da Aston Martin), Oliver Bearman (Haas) e Carlos Sainz, com uma magnífica recuperação em sua Williams, completaram o Top 10.
O brasileiro Gabriel Bortoleto teve a asa dianteira danificada logo na largada, após um leve toque no carro de Lance Stroll e precisou parar no sboxes para trocá-la.
Após o pit stop, o paulista de 20 anos voltou em último lugar e se recuperou, chegando a 13º. Mas ele teve problemas com os pneus duros e terminou a prova na 17ª posição.
--- Classificação final do Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1 no circuito urbano de Marina Bay:
1. George Russell (GBR/Mercedes) os 306,280 km em 1h 40:22.367
2. Max Verstappen (HOL/Red Bull) a 5.430
3. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 6.066
4. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 8.146
5. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 33.681
6. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 45.996
7. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:20.251
8. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:20.667
9. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:33.527
10. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) a 1 volta
11. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) a 1 volta
12. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) a 1 volta
13. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) a 1 volta
14. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) a 1 volta
15. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) a 1 volta
16. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) a 1 volta
17. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) a 1 volta
18. Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) a 1 volta
19. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) a 1 volta
20. Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari) a 1 volta
Obs: Não houve abandonos
- Mundial de pilotos:
1. Oscar Piastri (AUS) 336 pontos
2. Lando Norris (GBR) 314
3. Max Verstappen (HOL) 273
4. George Russell (GBR) 237
5. Charles Leclerc (MON) 173
6. Lewis Hamilton (GBR) 127
7. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 88
8. Alexander Albon (TAI) 70
9. Isack Hadjar (FRA) 39
10. Nico Hülkenberg (ALE) 37
11. Fernando Alonso (ESP) 34
12. Carlos Sainz Jr (ESP) 32
13. Lance Stroll (CAN) 32
14. Liam Lawson (NZL) 30
15. Estéban Ocon (FRA) 28
16. Pierre Gasly (FRA) 20
17. Yuki Tsunoda (JPN) 20
18. Gabriel Bortoleto (BRA) 18
19. Oliver Bearman (GBR) 18
20. Franco Colapinto (ARG) 0
21. Jack Doohan (AUS) 0
- Mundial de construtores:
1. McLaren-Mercedes 650 pontos - CAMPEÃ
2. Mercedes 325
3. Ferrari 300
4. Red Bull 290
5. Williams-Mercedes 102
6. Racing Bulls-Red Bull 72
7. Aston Martin-Mercedes 66
8. Sauber-Ferrari 55
9. Haas-Ferrari 46
10. Alpine-Renault 20
