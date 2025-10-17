Ronaldinho posta foto com "Odete Roitman" e brinca: "Está viva"

O mistério que cerca a morte de Odete Roitman, na novela Vale Tudo, ganhou mais um capítulo. Famoso pelos "rolês aleatórios", Ronaldinho Gaúcho postou em sua conta no X (antigo Twitter) com a atriz Débora Bloch, que interpreta Odete Roitman no remake da novela "Vale Tudo".
Uma das hipóteses na novela é que Odete não morreu. O ex-camisa 10 da Seleção brincou:
"Encontrei a Odete Roitman, está viva", escreveu o ex-jogador formado no Grêmio.
Mistério na reta final
A jornada da Odete Roitman de Debora Bloch chega ao fim nesta sexta, quando o mistério em torno da identidade do assassino da vilã será concluído.
A autora Manuela Dias revelou terem sido gravados 10 desfechos diferentes para o crime, com cada um dos cinco principais suspeitos matando e não matando a dona da TCA. São eles: Heleninha (Paolla Oliveira), Celina (Malu Galli), Marco Aurélio (Alexandre Nero), Maria de Fátima (Bella Campos) e César (Cauã Reymond).
Exibição do último capítulo em Porto Alegre
A RBS TV fará uma transmissão especial ao ar livre do último capítulo de Vale Tudo nesta sexta-feira (17) no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, conhecido como Parque Harmonia, em Porto Alegre.
Com entrada livre, o evento começa às 20h15min, com apresentação dos comunicadores Neto Fagundes, Cris Silva e Amanda Souza, e com distribuição gratuita de pipoca, algodão-doce e brindes.
Em caso de chuva, a transmissão será realizada no centro de eventos Casa do Gaúcho, à direita do parque.