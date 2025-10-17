Esportes

Rolê aleatório
Notícia

Ronaldinho posta foto com "Odete Roitman" e brinca: "Está viva"

Ex-jogador publicou uma foto ao lado da atriz Débora Bloch, que interpreta Odete na novela Vale Tudo

Zero Hora

