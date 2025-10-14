Ronaldinho anuncia seu primeiro álbum musical com lançamento na sexta-feira

Álbum de Ronaldinho terá 22 faixas e participações de artistas brasileiros do rap e do funk. reprodução / instagram

Ronaldinho Gaúcho anunciou na segunda-feira (13) o seu primeiro álbum musical. O projeto, chamado Bruxaria 051, chega às plataformas na próxima sexta (17) com 22 faixas e participações de artistas como Dexter, MC Hariel, MC Kadu e Leozinho da ZS.

“BRUXARIA 051 — a magia virou música. Um sonho que nasceu nas ruas e virou arte. Entre risadas, beats e lembranças, a tropa transforma o impossível em som. A magia é real — e tem ritmo de liberdade”, escreveu o ex-jogador ao divulgar o trabalho nas redes sociais. No que parece ser a contracapa, Ronaldinho aparece em uma foto ao lado de seu irmão, Assis quando jovens – ambos com a camisa do Grêmio, no Olímpico.

O nome do álbum faz referência ao apelido “Bruxo”, que Ronaldinho ganhou pela habilidade em campo. Fora dos gramados, ele mantém há anos uma relação próxima com a música. Além de liderar o projeto Tropa do Bruxo, focado no trap, o craque também acumula mais de 80 composições gravadas por grandes artistas.

Composições com participações de Ronaldinho

Dentre os intérpretes que já cantaram composições que levam a assinatura de Ronaldinho, estão: Iza (Você Não Vive Sem), Wesley Safadão (Solteiro de Novo) e a dupla João Lucas & Marcelo (Joga o Copo pro Alto, Vamos Beber).