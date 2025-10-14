Esportes

Lado compositor
Notícia

Ronaldinho anuncia seu primeiro álbum musical com lançamento na sexta-feira

Com “Bruxaria 051”, o R10 promete unir futebol, ritmo e nostalgia em um só som. Em uma das fotos promocionais do anúncio, ele aparece com a camisa do Grêmio, no Olímpico, ao lado de seu irmão, Assis

Zero Hora

