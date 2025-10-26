Roma vence Sassuolo e iguala pontuação do líder Napoli

A Roma se juntou ao Napoli na ponta da tabela do Campeonato Italiano, ao derrotar o Sassuolo por 1 a 0 neste domingo (26), pela oitava rodada.

Os 'giallorossi', que vinham de uma derrota em casa para a Inter de Milão (1 a 0), conseguiram sua sexta vitória na competição graças a um gol do argentino Paulo Dybala aos 16 minutos do primeiro tempo.

Com a vitória, a Roma soma os mesmos 18 pontos do Napoli, que no sábado bateu a Inter por 3 a 1 e fica na liderança pela vantagem no saldo de gols (+7 contra + 5 dos romanos).

O terceiro colocado é o Milan, com 17 pontos, que deixou a liderança escapar ao empatar em casa com o Pisa (2 a 2) na sexta-feira.

Nos demais jogos já encerrados deste domingo, o Torino (11º) recebeu o lanterna Genoa e venceu por 2 a 1, enquanto Hellas Verona (17º) e Cagliari (13º) empataram em 2 a 2.

No fechamento da rodada, a Juventus (7ª, 12 pontos), que não vence desde o dia 23 de setembro, vai ao Estádio Olímpico da capital para enfrentar a Lazio com a necessidade de se reencontrar com a vitória para não se afastar dos líderes.

-- Jogos da 8ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Milan - Pisa 2 - 2

- Sábado:

Parma - Como 0 - 0

Udinese - Lecce 3 - 2

Napoli - Inter 3 - 1

Cremonese - Atalanta 1 - 1

- Domingo:

Torino - Genoa 2 - 1

Sassuolo - Roma 0 - 1

Hellas Verona - Cagliari 2 - 2

(14h00) Fiorentina - Bologna

(16h45) Lazio - Juventus

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 18 8 6 0 2 15 8 7

2. Roma 18 8 6 0 2 8 3 5

3. Milan 17 8 5 2 1 13 6 7

4. Inter 15 8 5 0 3 19 11 8

5. Bologna 13 7 4 1 2 11 5 6

6. Como 13 8 3 4 1 9 5 4

7. Juventus 12 7 3 3 1 9 7 2

8. Atalanta 12 8 2 6 0 12 6 6

9. Udinese 12 8 3 3 2 10 12 -2

10. Cremonese 11 8 2 5 1 9 10 -1

11. Torino 11 8 3 2 3 8 14 -6

12. Sassuolo 10 8 3 1 4 8 9 -1

13. Cagliari 9 8 2 3 3 8 10 -2

14. Lazio 8 7 2 2 3 10 7 3

15. Parma 7 8 1 4 3 3 7 -4

16. Lecce 6 8 1 3 4 7 13 -6

17. Hellas Verona 5 8 0 5 3 4 11 -7

18. Pisa 4 8 0 4 4 5 12 -7

19. Fiorentina 3 7 0 3 4 5 10 -5

20. Genoa 3 8 0 3 5 4 11 -7