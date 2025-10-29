Roma supera o Parma e iguala pontuação do líder Napoli na Itália; Juventus desencanta

A briga no topo do Campeonato Italiano está acirrada e recheada de emoções. Um dia após o líder Napoli sofrer para bater o Lecce, por 1 a 0, a Roma também teve trabalho diante do Parma, no Estádio Olímpico, mas buscou o triunfo por 2 a 1 na segunda etapa para igualar os 21 pontos do primeiro colocado - perde nos critérios de desempate.
Em um primeiro tempo de equilíbrio, a Roma até abriu o marcador pouco antes do intervalo. Mas o VAR acabou anulando o gol de Soulé. Os comandados de Gian Piero Gasperini seguiram na luta e fizeram 1 a 0 após cobrança de escanteio de Dybala e cabeçada do defensor Hermoso.
Restando dez minutos para o apito final, um momento de alívio. O Parma ensaiava uma reação até uma boa trama pela esquerda terminar com lindo voleio de Dovbyk, que acabara de entrar e deixou a vitória encaminhada.
Ocorre que o Parma estava disposto a surpreender e descontou com Circati, deixando os minutos finais em clima de enorme apreensão para a torcida local. A Roma subiu a parede na defesa, contudo, e confirmou os três pontos.
JUVENTUS DESENCANTA
Após oito jogos sem triunfos que culminaram com a dispensa do técnico Igor Tudor, sendo três derrotas seguidas, a Juventus reencontrou o caminho das vitórias na Série A. Nesta quarta-feira, recebeu a Udinese e fez 3 a 1, também com emoção.
Vlahovic abriu o marcador logo com cinco minutos, em cobrança perfeita de pênalti. O centroavante teve a chance de ampliar em novo tiro livre logo depois, mas desperdiçou e o castigo veio com o empate, através de Naziolo.
No segundo tempo, Gatti recolocou os mandantes em vantagem, mas a Udinese lutou até o fim pela igualdade. Aos 51 minutos, porém, Yildiz, batendo o terceiro pênalti para a Juventus, definiu o resultado positivo.
INTER DE MILÃO BATE FIORENTINA
Com pelo menos cinco belas defesas, o goleiro espanhol De Gea tentou evitar a derrota da Fiorentina para a Internazionale, em Milão, mas não foi possível. O time da casa pressionou bastante e foi conseguir o placar de 3 a 0 no segundo tempo, com gols marcados por Çalhanoglu (2 - um de pênalti) e Sucic.
Com o resultado, a Inter chegou aos 18 pontos e só é superada pelos líderes Napoli e Roma. A Fiorentina continua com quatro pontos e só está à frente do Genoa, que soma três na última colocação.