Roma supera o Parma e iguala pontuação do líder Napoli na Itália; Juventus desencanta

A briga no topo do Campeonato Italiano está acirrada e recheada de emoções. Um dia após o líder Napoli sofrer para bater o Lecce, por 1 a 0, a Roma também teve trabalho diante do Parma, no Estádio Olímpico, mas buscou o triunfo por 2 a 1 na segunda etapa para igualar os 21 pontos do primeiro colocado - perde nos critérios de desempate.

Em um primeiro tempo de equilíbrio, a Roma até abriu o marcador pouco antes do intervalo. Mas o VAR acabou anulando o gol de Soulé. Os comandados de Gian Piero Gasperini seguiram na luta e fizeram 1 a 0 após cobrança de escanteio de Dybala e cabeçada do defensor Hermoso.

Restando dez minutos para o apito final, um momento de alívio. O Parma ensaiava uma reação até uma boa trama pela esquerda terminar com lindo voleio de Dovbyk, que acabara de entrar e deixou a vitória encaminhada.

Ocorre que o Parma estava disposto a surpreender e descontou com Circati, deixando os minutos finais em clima de enorme apreensão para a torcida local. A Roma subiu a parede na defesa, contudo, e confirmou os três pontos.

JUVENTUS DESENCANTA

Após oito jogos sem triunfos que culminaram com a dispensa do técnico Igor Tudor, sendo três derrotas seguidas, a Juventus reencontrou o caminho das vitórias na Série A. Nesta quarta-feira, recebeu a Udinese e fez 3 a 1, também com emoção.

Vlahovic abriu o marcador logo com cinco minutos, em cobrança perfeita de pênalti. O centroavante teve a chance de ampliar em novo tiro livre logo depois, mas desperdiçou e o castigo veio com o empate, através de Naziolo.

No segundo tempo, Gatti recolocou os mandantes em vantagem, mas a Udinese lutou até o fim pela igualdade. Aos 51 minutos, porém, Yildiz, batendo o terceiro pênalti para a Juventus, definiu o resultado positivo.

INTER DE MILÃO BATE FIORENTINA

Com pelo menos cinco belas defesas, o goleiro espanhol De Gea tentou evitar a derrota da Fiorentina para a Internazionale, em Milão, mas não foi possível. O time da casa pressionou bastante e foi conseguir o placar de 3 a 0 no segundo tempo, com gols marcados por Çalhanoglu (2 - um de pênalti) e Sucic.