Rodgers e Flacco relembraram auge na NFL em duelo dos quarterbacks acima dos 40 anos

Flacco (E) e Rodgers (D) seguem atuando na NFL. MICHAEL HICKEY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

Quem acompanha a NFL desde o início da década 2010 teve a oportunidade de ver Aaron Rodgers e Joe Flacco no auge e vencendo títulos de Super Bowl. Atualmente, os dois quarterbacks romperam a barreira dos 40 anos e seguem atuando na principal liga de futebol americano.

Eles não têm o mesmo nível dos anos anteriores, afinal a idade chega para todo mundo. Porém, ambos ainda têm a capacidade de fazer a diferença dentro de campo. Na quinta-feira (16), o jogo que abriu a Semana 7 da temporada 2025/2026 foi uma prova disso.

Rodgers venceu o Super Bowl em 2011 pelo Green Bay Packers, franquia pela qual jogou quase toda sua carreira. Após 18 temporadas por lá, ele foi para os Jets, onde não teve sucesso, e agora lidera o ataque do Pittsburgh Steelers.

Flacco foi vencedor do Super Bowl em 2013 pelo Baltimore Ravens, franquia que ele defendeu por 11 anos. Depois disso, o quarterback se tornou um reserva de luxo por onde passou.

Na atual temporada, Flacco começou como titular do Cleveland Browns, mas não teve sucesso, e foi contratado pelo Cincinnati Bengals para suprir a ausência do lesionado Joe Burrow.

Encontro dos veteranos

No Thursday Night Football da Semana 7 os dois veteranos se enfrentaram. Os Steelers entraram com favoritismo e a chance de abrir boa vantagem na liderança da AFC Norte. Os Bengals, por outro lado, chegaram para o jogo com quatro derrotas seguidas.

Os dois quarterbacks deram show. Flacco teve bom aproveitamento nos passes, com 31/47, totalizando 342 jardas e 3 touchdowns lançados. Ele liderou uma vitória na reta final, por 33 a 31, sem cometer erros e posicionando seu kicker para acertar o chute vencedor.

Rodgers também foi bem passando a bola, com 23/34 passes, 249 jardas e 4 touchdowns lançados. O quarterback, no entanto, teve duas interceptações na partida. No final, ele buscou um novo milagre — assim como o de Detroit, quando ele lançou uma Hail Mary para os Packers vencerem os Lions.

Porém, o lançamento do meio de campo não chegou para um dos seus recebedores. Com o resultado a favor dos Bengals, a divisão volta a ficar embolada, e a franquia de Cincinnati tem motivos para acreditar nos playoffs. Flacco deve liderar a equipe até a Semana 12, quando Burrow deve estar recuperado.

Assista ao PrimeCast