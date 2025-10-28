Rivaldo desaprova atitude de Vini Jr., mas diz: 'Clube e técnico precisam valorizá-lo'

O pentacampeão do mundo Rivaldo desaprovou a atitude de Vinicius Junior no clássico espanhol entre Real Madrid e Barcelona no último domingo, válido por LaLiga. Em entrevista exclusiva para a casa de apostas, o ex-jogador avaliou que a revolta do atacante revelado pelo Flamengo ao ser substituído pelo técnico Xabi Alonso poderia ser evitada.

"A reação dele não foi correta. Se exaltou na hora e depois, quando fizeram a leitura labial, deu para ver que ele disse coisas que não devia. Mas dá para entender a frustração dele, estava jogando bem e participou do gol, isso sem dúvida deixa o jogador bravo na hora de ser substituído", disse Rivaldo em entrevista à Betfair.

Aos 26 minutos do segundo tempo, quando o Real Madrid vencia a partida por 2 a 1, Vini Jr. deu lugar a Rodrygo. No entanto, o atual vencedor do prêmio The Best da Fifa não gostou de ser sacado por Xabi Alonso.

Câmeras da transmissão do jogo flagraram o Vini Jr xingando. Outra atitude que repercutiu na imprensa espanhola foi o fato dele se dirigir aos vestiários ao invés de sentar no banco de reservas.

Na avaliação de Rivaldo, o objetivo de Xabi Alonso com a substituição foi mandar um recado para todo o elenco do Real Madrid, mas o clube também deve reconhecer tudo o que o jogador já fez com a camisa dos merengues.

"Às vezes o treinador quer mostrar que o grupo está acima de tudo, e acaba pegando mais pesado com o destaque do time para 'ganhar o elenco'. Mas o Vinícius é o atual melhor do mundo, e tanto o clube quanto o treinador precisam valorizá-lo", afirmou.

Apesar da repercussão negativa da ira do brasileiro, o alemão Toni Kross, ex-companheiro de Vini Jr. no time madrilenho, saiu em defesa do atacante.

"Quando você faz uma partida excepcional, especialmente em um jogo como este, ao não fica feliz. Eu também nunca gostei de ser substituído. Para ser justo, também nunca fui para o vestiário logo após ser substituído", afirmou o ex-volante, em seu podcast Luppen TV, em que apresenta ao lado de seu irmão Felix Kroos, também ex-jogador de futebol.

Mesmo desaprovando a reação de Vini Jr, Rivaldo afirmou que o atacante é um dos quatro jogadores mais importantes do atual elenco Real Madrid.

"O Vinícius é um patrimônio do Real Madrid. Assim como o Mbappé, o Rodrygo e o Bellingham. Esses jogadores precisam estar em campo porque podem resolver o jogo a qualquer momento. O ideal agora é eles conversarem e deixarem isso para trás", finalizou o ex-jogador.