Quem é Alejandro Fokina, adversário de João Fonseca na final do ATP da Basileia

Rival do brasileiro João Fonseca na decisão do ATP 500 da Basileia, neste domingo (26), o espanhol Alejandro Davidovich Fokina tem 26 anos, é conhecido por seu perfil supersticioso e vive o melhor momento da carreira, iniciada em 2017.
Atual 18º colocado no ranking mundial, o tenista já garantiu o 15º posto na lista, que será divulgada na segunda-feira. Treinado pelo ex-top 10 Félix Mantilla, Fokina ainda busca o primeiro título no circuito profissional.
Nesta temporada, o espanhol bateu na trave três vezes: foi vice-campeão em Washington (julho), Acapulco (março) e Delray Beach (fevereiro). Agora, tenta conquistar o troféu inédito justamente diante de Fonseca, que tem 19 anos, ocupa a 46ª posição no ranking e já foi campeão em Buenos Aires, em fevereiro.
Brasileiro e espanhol já se enfrentaram
Fonseca e Fokina se enfrentaram uma vez, na segunda rodada do Masters 1000 de Cincinnati, em julho. O espanhol venceu o primeiro set no tie-break e chegou a abrir 4 a 0 na segunda parcial, mas passou a demonstrar cansaço e dores. Acabou desistindo quando o placar mostrava 5 a 4 para o brasileiro.
O espanhol tem uma tatuagem de um tsunami e costuma dizer que o desenho simboliza sua personalidade em quadra.
— Meu treinador diz que sou mais como um vulcão. Tenho muita energia dentro de mim e não sei como controlar — contou Fokina, que, por superstição, usa um pé de meia preto e outro branco desde os 15 anos.
Amante de animais, o tenista tem dois gatos e lançou, em abril de 2021, uma plataforma de adoção que conecta pessoas interessadas em acolher pets a abrigos na Espanha.
João Fonseca x Alejandro Davidovich Fokina
- Quando? Domingo (26), às 11h30min (de Brasília)
- Onde assistir? Transmissão ao vivo pelo Disney+