Rinderknech elimina Aliassime e mantém sonho vivo de final com surpreendente primo em Xangai

A missão continua complicada, mas o sonho fica cada vez mais possível. O surpreendente monegasco Valentin Valerot, somente 204º do mundo, viu seu primo francês, Arthur Rinderknech, aumentar as chances de uma final em família no Masters 1000 de Xangai ao derrotar, nesta sexta-feira, seu quarto adversário cabeça de chave na China e também chegar às semifinais. Ambos necessitam de mais um triunfo para obter o feito.

Valerot vem atraindo holofotes e cada vez mais torcida em Xangai por ser somente o 204º do mundo e por jamais ter ido tão longe em uma competição importante da ATP. Nascido em Mônaco, ele volta à quadra neste sábado para o jogo mais importante da vida, diante do poderosos sérvio Novak Djokovic, tetracampeão em Xangai. Será a zebra, mas o melhor preparo físico jogará a seu favor.

Também neste sábado, Rinderknech estará em quadra para encarar o experiente russo Daniil Medveded (16º cabeça de chave), que superou o australiano Alex de Minaur (sétimo favorito) por duplo 6 a 4.

Apesar de não chamar tanto atenção como o primo, Rinderknech vem somando resultados expressivos em Xangai e deixando pelo caminho muitos candidatos de renome. O último deles foi o canadense Felix Auger-Aliassime, 12º, em sets direto neste sexta, parciais de 6/3 e 6/4.

"É enorme (a campanha) e consegui seguir meu primo (indo à semifinal). Ele estava passando por momentos difíceis na quinta-feira e ganhou. E estou tentando acompanhá-lo, batalhar e fazer o mesmo que ele. Tem sido incrível desde o início do torneio", afirmou Rinderknech, que torceu muito pela virada de Valerot sobre o dinamarquês Holgen Rune na véspera e mostra-se confiante com o encontro na final.

A saga de Rinderknech em Xangai começou com um rival menos perigoso, Hamad Mededovic, em com partida mais rápida após desistência no começo do segundo set (fez 7/6 (7/3) na primeira parcial. Depois, despachou o norte-americano Alex Michelsen (28º).