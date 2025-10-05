Remo vence Operário-PR com gol no último minuto e se aproxima do G-4 da Série B

Em um dos jogos que está fechando a 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro neste domingo, o Remo não teve vida fácil, mas embalou a segunda vitória seguida desde a chegada do técnico Guto Ferreira. Com um gol aos 44 minutos do segundo tempo, venceu o Operário-PR pelo placar de 1 a 0, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR).

Com a vitória, o time paraense se aproximou do G-4, aparecendo na oitava colocação com 45 pontos. O Athletico-PR, que abre a zona de acesso, tem 48. O Operário-PR, por sua vez, conheceu a sua segunda derrota seguida, permanecendo como 12º colocado com 39 pontos.

Mesmo jogando em casa, o Operário-PR viu o Remo fazer um primeiro tempo melhor. Tanto que o visitante chegou a balançar a rede logo aos dois minutos, com João Pedro, mas estava em posição irregular e o árbitro anotou impedimento no lance. Aos poucos, porém, os donos da casa foram se soltando e se arriscaram em chutes de longa distância. A melhor chance aconteceu em um torpedo de Ademílson, aos 33 minutos, mas Marcelo Rangel fez boa defesa e salvou o Remo.

Na volta do intervalo, o Operário-PR voltou melhor para a segunda etapa e fez pressão na área adversária. Aos 13, em uma bola alçada na área, Ademílson e Neto Paraíba exigiam duas grandes defesas do goleiro Ygor Vinhas, que havia entrado no lugar de Marcelo Rangel. Mas nos minutos finais o Operário-PR acabou levando um banho de água fria. Aos 44 minutos, Jáderson que havia acabado de entrar na partida, aproveitou um cruzamento e testou para o gol aberto, marcando o gol da vitória do Remo, por 1 a 0.

Os dois times voltam a campo na próxima semana para a disputa da 31ª rodada da Série B. Na quarta-feira, o Operário-PR recebe o Athletic-MG, no estádio Germano Kruger, às 19h. Já na quinta-feira, o Remo encara o Athletico-PR, no Mangueirão, em Belém (PA), às 21h35.

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO-PR 0 X 1 REMO

OPERÁRIO-PR - Elias Curzel; Diogo Mateus (Gabriel Souza), Miranda, Charles e Cristiano; Índio, Zuluaga (Rodrigo Rodrigues), Neto Paraíba (Thiaguinho) e Boschilia; Ademilson (Léo Gaúcho) e Daniel Amorim (Pedro Vilhena). Técnico: Alex de Souza.

REMO - Marcelo Rangel (Ygor Vinhas); Marcelinho, Klaus, Kayky Almeida e Sávio; Caio Vinícius, Nathan Camargo (Jaderson) e Panagiotis Tachtsidis (Pedro Castro); Diego Hernández (Marrony), João Pedro e Nicolás Ferreira (Janderson). Técnico: Guto Ferreira.

GOL - Jáderson, aos 44 minutos, do segundo tempo.

ÁRBITRO - Luiz Augusto Silveira Tisne (SC).

CARTÕES AMARELOS - Pedro Vilhena (Operário-PR) e Daniel Amorim (Remo).

PÚBLICO - 5.579 pagantes e 5.819 total

RENDA - R$ 118.140,00.