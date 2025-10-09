Relembre os confrontos entre Miguel Ángel Russo e a dupla Gre-Nal

Miguel Ángel Russo venceu a Libertadores de 2007 no Estádio Olímpico. Ricardo Duarte / Agencia RBS

Morreu nesta quarta-feira (8) um dos técnicos mais icônicos do futebol sul-americano deste século. O argentino Miguel Ángel Russo lutava contra um câncer de próstata desde 2017. Ele tinha 69 anos e treinava o Boca Juniors, por mais que estivesse afastado dos trabalhos.

Apaixonado pelo futebol, Russo era ligado ao esporte desde 1975, quando estreou pelo Estudiantes. Como meia, defendeu apenas a equipe até 1988, sendo campeão nacional em 1982 e 1983. No período, chegou a enfrentar o Grêmio na Libertadores de 1983.

A partir de 1989, deu início a carreira como treinador, que o acompanhou até os últimos dias de vida. A principal conquista é a Libertadores de 2007 pelo Boca Juniors, vencendo o Tricolor na decisão.

Contra o Inter, Miguel Ángel Russo teve seis enfrentamentos, sendo todos como técnico. O argentino levou vantagem em duas eliminatórias contra o Colorado.

As duas memórias contra o Grêmio

Russo era o camisa 6 do Estudiantes na clássica "Batalha de La Plata" contra o Grêmio. Rubens Borges Goiano / Agencia RBS

O torcedor gremista guarda com maior carinho o duelo contra o Russo jogador. No triangular que antecedia a decisão da Libertadores de 1983, o Grêmio estreou com vitória por 2 a 1 contra o Estudiantes, que tinha o ex-treinador como atleta.

Na segunda partida, as equipes empataram em 3 a 3, naquele duelo que ficou conhecido como "A Batalha de La Plata". Na ocasião, os argentinos perdiam por 3 a 1, mas buscaram o empate, inclusive com um gol de Miguel Ángel Russo, aos 42 minutos do segundo tempo. Depois, o Estudiantes empatou com o América de Cali sem gols, resultado que garantiu o Grêmio na final.

Se a primeira lembrança é positiva, a segunda é péssima. Em 2007, Grêmio e Boca Juniors disputavam a final da Libertadores. Sob o comando de Russo, os argentinos venceram por 3 a 0, na La Bombonera. Na volta, no Olímpico, com mais um show de Riquelme, o Boca fez 2 a 0 e foi campeão da América.

Vantagem sobre o Inter

Ele treinou o Boca Juniors em 2020, quando o clube eliminou o Inter na Libertadores. Divulgação / Boca Juniors

Contra o Colorado, os confrontos foram todos enquanto Miguel Ángel Russo estava como treinador. Os primeiros foram em 2019 pela fase de grupos da Libertadores, quando o argentino estava no Alianza Lima. O Inter venceu as duas partidas, sendo 2 a 0 no Beira-Rio e 1 a 0 no Peru.

Depois, os caminhos voltaram a se cruzar na competição, mas em 2020. Sem a presença de público em função da pandemia de Covid-19, Inter e Boca Juniors jogaram pelas oitavas de final. Na ida, Tévez marcou o gol da vitória argentina. Já na volta, um gol contra deu ao Inter a vitória por 1 a 0. Entretanto, nas penalidades, os comandados de Miguel Ángel Russo garantiram a classificação.