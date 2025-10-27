Red Bull Bragantino demite Fernando Seabra exato um ano após dispensar Pedro Caixinha

O dia 27 de outubro não vem sendo bom para os treinadores do Red Bull Bragantino. Exato um ano após a dispensa do português Pedro Caixinha, o clube oficializou a saída de Fernando Seabra, subindo para 20 as demissões de comandantes no Brasileirão.
"O Red Bull Bragantino informa que Fernando Seabra não é mais o técnico da equipe. Ao longo de sua passagem, ele comandou o time em 56 partidas e teve papel importante na reta final do Campeonato Brasileiro de 2024, garantindo a permanência na Série A. Também deixam o clube os auxiliares Álvaro Martins e Vinícius Rovaris. O Red Bull Bragantino agradece aos profissionais pela dedicação e pelo trabalho realizado durante quase um ano e deseja sucesso na continuidade de suas carreiras", informou o clube em suas redes sociais.
Seabra foi contratado justamente para substituir Caixinha e completaria um ano de casa em Bragança Paulista na sexta-feira. Mas a fase instável no Red Bull Bragantino, que já sonhou com Libertadores e agora vê a zona de rebaixamento cada vez mais perto - cinco pontos apenas na frente do Vitória, o 17º -, fizeram a diretoria optar pela saída do comandante.
Com a queda de Fernando Seabra, apenas seis equipes da Série A não trocaram de técnico no Brasileirão: O líder Palmeiras, Flamengo, o segundo colocado, Cruzeiro, em terceiro, Mirassol, na quarta posição, Bahia, o quinto, além de Ceará, em 14º.
Demitido recentemente do Internacional, Roger Machado surge como opção para assumir a equipe de Bragança Paulista restando oito rodadas. Seabra assumiu quando faltavam sete e salvou a equipe do rebaixamento. Mas as 13 derrotas nos últimos 19 jogos foram cruciais para a dispensa.
Culminou com os resultados ruins o vexatória revés por 3 a 0 no domingo diante do Vasco. A situação acabou insustentável e o clube agora corre contra o tempo para acertar o substituto antes de entrar em campo contra o Bahia, domingo, em Salvador.